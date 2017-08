Debatt

Dette er sterke ord fra en tidligere partifelle. Men jeg tror det er bra at den norske anstendigheten nå forsvares fra mange hold: «Vi har en integreringsminister som aldri har bidratt til å integrere ett eneste menneske. Tvert i mot er målet å skape motsetninger, hat, frykt og mistenksomhet. Og alt kun for å sikre seg noen ekstra stemmer på fremmedfrykt og ubegrunnet angst. Det er uanstendig, umoralsk og veldig farlig.»

Fra sine egne. Ordene tilhører Jan Erik Fåne. Han satt på Stortinget for Fremskrittspartiet mellom 1989 og 1993, og var formann i ungdomspartiet Fpu fra 1990-1992. Forleden tok han et voldsomt oppgjør på sin Facebook-side med sin tidligere partifelle, integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug, men også med dem som legitimerer hennes politikk ved at Listhaug får lov til å gjøre akkurat som hun vil «av folk som burde vite bedre».

«Effekten registrerer jeg med gru i sosiale medier. Hat, fordommer og dumskap fra stadig flere. Grums og rasisme legitimeres. Trumpismen er kommet til Norge, og det skremmer meg voldsomt. Dette er mye viktigere å kjempe mot, enn formueskatt og noen promille-justeringer på statsbudsjettet.»

Må våkne opp. Med noen hederlige unntak har det vært usedvanlig stille i denne valgkampen fra de som vanligvis står opp for humanisme og menneskelige verdier. Jeg tror dette er en bevisst strategi fra de andre politiske partiene. Det kan se ut som at Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet mener de har mer å tjene på å holde kjeft, framfor å gå i forsvar for det jeg vil kalle norske verdier på dette området. Indirekte kan en slik taushet bidra til å gi legitimitet til de fremmedfiendtlige holdningene vi så klart fornemmer fra «integreringsministeren», og det som hennes opptreden nører opp under.

Er det slik at en tidligere Fpu-leder må gå så kraftig på banen for å vekke fram så klare budskap fra partier og politikere som burde gjort det med den største selvfølge? Eller kan vi vente oss, i de vel to ukene som er igjen før høstens valg, at også klare og tydelige stemmer fra de som «burde vite bedre» og de som av taktiske grunner går på gummisåler av redsel for å tape egne stemmer på denne debatten? Det er på tide å våkne opp!

(Lederkommentar i Innherred 31. august 2017)