Å bli alenemor

Debatt

I går før jeg gikk til sengs, så jeg litt på Facebook. Der var det noen morsomme bilder av mødre med sine barn.

Barna er mye av tiden med sine mødre, til og med på toalettet. De kan skape litt problemer når vi er ute, for eksempel i butikkene. Vi må kjempe små slag med dem, og vi må bli vant til at de kommer til foreldrenes senger – spesielt i helgene.

Ja, men barn er det beste i hele verden. Alle vi som har det, sier det. Men, noen ganger lurer vi på om det var et riktig valg å få barn. Skal vi klare å gi dem et godt liv? Det som er sikkert er at vi elsker dem så mye. Vi er ikke tvunget til å føde, men når vi gjør det, er vi tvunget til å leve. Som alenemor tenker jeg på slike ting.

Det er i det hele tatt ikke lett å være alenemor, for du er ikke bare en person, du er på en måte to. Du må være både far og mor. Du må være til stede for ditt barn og være alt. Du har ikke tid for deg selv; tiden skal strekke til for barn, hjem og jobb.

Jeg tror at det å bli alenefar er verst. Mens kvinnens natur er beredt til å gjøre alt, er ikke mannen alltid like klar til det.

Jeg tror vi må være forberedt og klar for enhver situasjon, fordi oppgaven med oppdragelse ikke er en enkel sak. De vil være ansvarlig for hvem barnet ditt skal bli i fremtiden. Våre barn er et speilbilde av oss, og som mor kan jeg helt klart se og føle det.

Jeg har aldri ønsket meg selv uten mitt barn, selv om dette er min vanskeligste tid noensinne. Selv om jeg mange ganger har tenkt at mitt liv stopper opp, og jeg er så ensom. Når jeg ser barnet mitt leke rundt meg, og smiler til meg, minner det meg på at jeg ikke skal gi opp.

Jeg bestemte meg for å bli mor. Det betyr at jeg må være en god mor, og jeg må gi barnet mitt det livet som han fortjener.

Det er mitt råd til alle som bestemmer seg for å bli foreldre: Husk at dere må slåss for deres barn. Den første tingen som dere må slåss for er deres svakhet. Slåss også for barnas drømmer, ambisjoner og «bli seg selv». Dette er deres liv, og forvent ikke at de skal gjøre ting de ikke kan. Barn er forskjellig og trenger ulik hjelp og støtte. Som forelder er du på direkte eller indirekte måte ansvarlig for dette.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.