– Bygg flyplass istedet

Debatt

Jeg husker det som om det var i går, da vi tok ferga ut til Ytterøya for å se på gruvene. Halve skoledagen gikk med på turen over. Nå nylig avduket man en splitter ny ferge med både brask og bram; nu vel, jeg tenker mitt.

For en ting er jo skolebarn, en annen ting er folk som dagpendler til og fra for å tjene sine ærlige kroner. For ikke å snakke om næringslivet der ute, eller i alle fall de potensielle vekstmulighetene man går glipp av! Ytterøya kunne ha blitt markedsført som Trondheimsfjordens perle: jeg ser for meg hotell, spa-resort, hytteanlegg for folk fra Trondheim, marina; the sky is the limit!

Men da kan man ikke basere seg på en treg ferge, her bør politikerne komme på banen og få i gang insentivordninger og subsidiering av fly! Widerøe kunne ha tatt på seg den turen. Man trenger ikke store flyplassen heller, dette har kommunen råd til; det er en investering i framtiden! Akkurat nå er Ytterøya kun fortid; gamle gruver og nostalgi! Vent! Hører du den lyden? Hysj! Lytt; det er lyden av et levende samfunn der ute som dør!

Jeg ser for meg at man kunne ha fylt igjen deler av Eidsbotn for å bygge flystripe, ellers er både Rinnleiret og Værnes gode alternativer. På Ytterøya er det masse ubrukt areal, så det dette burde kunne løses. Alternativt finnes det sjøfly.

H. Kvistgaard