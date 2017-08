– Kanskje bør det heller settes opp et helt nytt seremonibygg

Debatt

Kommunen har fått ansvar for borgerlige vigsler og vil lage eget seremonirom i rådhuset. Human-Etisk Forbund har tidligere tatt opp med Levanger kommune at det er behov for seremonirom som er livssynsnøytrale og kan brukes uavhengig av religiøst eller livssynsmessig ståsted.

Dette gjelder både vigsler og gravferd og andre seremonier/markeringer. Disse behovet bør også tas i betraktning når kommunen nå skal lage seremonirom.

Medlemmer i den norske kirke kan i dag leie kirka gratis til vigsler. Medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn må betale 2000 kroner (2014). Det betyr at par som vil ha humanistisk seremoni selv må betale for lokale.

I praksis blir våre vigsler derfor oftest holdt utendørs og på sommers tid. Det kan være veldig flott, men vær og vind er alltid en stor usikkerhetsfaktor. Et vakkert seremonilokale vil derfor være et viktig tilskudd (Steinkjer har sin Rådhussal).

For oss er det selvsagt også uaktuelt å bruke kirkerommet både til vigsel og til gravferd. Det vil oppleves både ydmykende, diskriminerende og uverdig. Eneste alternativ på dagtid synes å være Festiviteten, og alle synes ikke det er egnet.

I vår tid, der det «livssynsåpne» samfunn er et mål for de fleste, burde vi i Levanger ha et lokale som kan brukes av alle, uavhengig av tro og livssyn, et lokale som i basisutsmykking er fritt for religiøse o.l. symboler. Lokalet burde ha plass for 300 flyttbare stoler og gjerne ligge i nærheten av en gravplass, slik at det lett også kan brukes ved gravferder (Levanger gravkapell er for lite) og markering av andre av livet overgangsfaser, som navnefest, konfirmasjon og vigsel.

I tillegg vet vi at det kan bli behov for nøytrale seremonirom ved større minnemarkeringer ved ulykker eller katastrofer. Det er vel tvilsomt om dette kan realiseres i rådhuset – kanskje et nytt bygg må til.

Levanger kommune - benytt sjansen til å gjøre noe med dette nå da dere likevel må trylle fram et seremonirom for borgerlige vigsler!

Ola Ingul

Seremonileder/gravferdstaler og vigsler for Human-Etisk Forbund