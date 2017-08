Det bør stilles krav om leiligheter med universell utforming i leilighetsbygg

Debatt

Det er et politisk mål nasjonalt og lokalt. For meg betyr målet at blant annet boligene sammen med uteområdene skal være funksjonell for beboerne i ulike faser av livet.

Mange/de fleste av boligene våre blir også arbeidssted for ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren på ett eller annet tidspunkt.

I dag er ca 10 prosent av boligmassen er tilgjengelig for alle (ref Norges Handikapforbund – Tilgjengelige boliger). Realisering av et slik politisk mål krever bevissthet i kommunene først og fremst ved utarbeidelse av reguleringsplaner, men det er også helt vesentlig at de som skal bidra ved realisering av planene har god kommunikasjon med utbyggerne.

Stiller for eksempel kommunene krav om et viss andel leiligheter med universell utforming, når reguleringsplanen omhandler leilighetsbygg?

I samhandlingsmøte mellom Husbanken og kommunene i Midt-Norge høsten 2015 ble dette spørsmål stilt til deltagende kommuner. Det var bare Trondheim kommune som svarte at de stilte krav om at en viss andel av leiligheten skulle være universelt utformet.

I 2016 ble det anslått at vi brukte 40 milliarder på oppussing av boligene våre. I tillegg kommer 30 milliarder til nødvendig vedlikehold.

Har vi som boligeiere tatt inn over oss den politiske oppfordringen om å planlegge slik at vi kan bo lengst mulig i egen bolig? Har vi som boligeiere kunnskap og erfaring til å etterspørre funksjonelle løsninger? Mye kan tyde på at vi er mer opptatt av estetikk og miljøvennlige løsninger – ref artikkel i Aftenposten februar 2016.

I dette perspektivet, kan en spørre om det hadde vært lurt av kommunene å etablere en veiledningstjeneste for å realisere det politikken på området? Et hjelpemiddel for å øke kunnskapen om en boligens funksjonalitet er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sammen med Husbanken Midt m fl – «Kunnskap til rett tid – Funksjonsattest for bolig».

Kommunene har fagpersoner innenfor helse og rehabilitering som bygger erfaring om tilrettelegging av boliger når de bistår personer som har fått et varig funksjonstap, og må tilrettelegge boligen. I tillegg får også faggrupper innenfor hjemmetjenestene erfaring for hvordan det er å bruke hjelpemidler i stell og pleie. Er det for eksempel brukt materialer i tak og vegger i en leilighet slik at nødvendige vegg eller takmonterte hjelpemidler kan brukes? Blir disse fagpersonenes erfaring og kunnskap benyttet i kommunal planlegging?

Jeg vet ikke hvordan kommunene benytter disse personens erfaring, men jeg kjenner til at kommunale ledere har blitt overrasket når de via kommunens tjenesteytere ble kjent med at materialvalget i et leilighetskompleks ikke gjorde det mulig å bruke et tak-gulv montert hjelpemiddel. Hjelpemidlet ville gjort aktuell beboer mer selvhjulpen.

Så kan noen tenke at da er det jo bare å flytte i en ny leilighet. Tja! Med relativt få tilrettelagte/tilgjengelige boenheter er vel ikke det en nærliggende løsning. Altså kan/må løsningen bli flere timer hjemmetjeneste, ref eksemplet.

Det skjer en relativt omfattende utbygging av leiligheter både i små og store kommuner. I små og mindre kommuner, hvor det ikke er mange leiligheter å velge mellom, mener jeg det er helt avgjørende å ha stor oppmerksomhet på funksjonalitet ved utbygging og restaurering, enten vi snakker om eneboliger eller leiligheter!

Jeg har pekt på et politisk mål, reist noen spørsmål og så…. er det en eller flere kommuner som vil/ønsker å dele planlagte grep for å realisere dette målet?

Anna Hjulstad