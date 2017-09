Kanskje hadde vi også behøvd en areal- og miljødomstol?

Debatt

Gunnar Gustad er inne på noe viktig i sitt innlegg omkring kommunedelplan Tromsdalen fra 2013: «Privat finansiering av kommunalt planarbeid». Denne kommunedelplana legger grunnlaget for reguleringsplan som nå er framlagt til behandling i Verdal kommune. Når den er vedtatt vil den være en rettsgyldig plan som i praksis ikke kan endres. Vi har som kjent en gård som ligger midt i det planlagte store dagbruddet. Her har vi valgt å inngå avtale med Verdalskalk som forplikter begge parter dersom denne reguleringsplana blir vedtatt. Dette for å unngå at gården ellers blir «bevart» mens steinbruddene nærmer seg fra alle himmelretninger, eller at vi blir ekspropriert.

Politikere og kommunale sjefer burde ha forstått at en privat bedrift som får mulighet til å delta i en offentlig planprosess og på den måten få private fordeler, vil kunne prøve å utnytte det. Kommunens normale rolle er å ivareta helheten, herunder verneinteresser og mindre private interesser. Kort sagt være nøytral. Denne saken skurrer noe enormt i så måte. Jeg bor i og betaler skatt til en kommune som ikke forstår sin egen rolle. Det er helt forferdelig alvorlig!

Jeg har vært i EU-landet Sverige og lest aviser. Her leste jeg nylig Lenstidningen for Jemtland der det fortelles om noe som kalles: Mark - og miljødomstolen. Den hadde overprøvd et kommunalt areal- vedtak, hadde påvist feil og krevde da ny behandling.

På Gotland i Sverige har de en stor kalkforekomst der tilsvarende bedrift som Verdalskalk, svensk/finske Norkalk driver uttak av kalk i stor stil. Her er en planlagt utvidelse av kalkbruddet stoppet i Svensk høyesterett etter behandling i flere rettsinstanser. Dette trolig ved bruk av den samme loven som legger grunnlaget for «Mark- og miljødomstolen». Norkalk har av denne grunn om noe år trolig behov for å få tilført kalkstein fra Verdal for å dekke behovet. Dette er faktisk trolig en bakerforliggende grunn for de store dimensjonene over Kommunedelplan Tromsdalen. «Vår dal» ofres for å bevare Sverige fra slike ødeleggende kalkbrudd.

Dette fordi EU-landet Sverige har langt bedre lover enn Norge på miljø-og klimaområdet. Finnes det forresten noen norske politikere på lister til Stortingsvalget nå, som er positive til EU?

Nils Georg Leirset

Tromsdal gård