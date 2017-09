Debatt

Kjære innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug,

Vi viser til medieomtaler av ditt arbeid i den siste tiden: Først den siste ukes utspill om å sette menneskerettigheter til side, og tidligere din oppfordring til landets lærere og andre norske borgere om å melde fra om innvandrerfamiliers feriemål, samt ditt besøk på Trandum leir sammen med den danske integreringsministeren for å markere at Norge ligger «helt i front i Europa» i tvangsreturnering av asylsøkere.

Du foreslår å bryte grunnleggende internasjonale lovverk, du oppfordrer til å møte mennesker med mistenksomhet, og du retter fokus mot høye tall i en statistikk mens personene bak tallene forblir anonyme og fremmede. I alle tilfeller presenteres flyktninger og asylsøkere som et samfunnsproblem. Vi er bekymret for hvordan et slikt ensidig fokus bidrar til å forsterke fiendebilder og øke avstanden mellom «oss» og «dem».

Som et freds og menneskerettighetssenter ønsker Falstadsenteret å møte mennesker som individer og ikke som tall i en statistikk. Derfor har vi sendt deg katalogen til utstillingen «Bak tallene er det fortellinger» som åpnet på Falstadsenteret 22. juni i år. Utstillingen er resultatet av prosjektet «Kulturmøter», og den viser et knippe sterke og personlige tekster skrevet av ungdom. Noen av ungdommene er født og oppvokst i Midt-Norge, de fleste er født i Afghanistan og har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere.

Falstadsenteret arrangerte «Kulturmøter» i samarbeid med forfatterne Ingrid Storholmen og Asieh Amini, og fotograf Javad Montazeri. Tiltaket mottok støtte fra Utlendingsdirektoratet. Vi inviterte Trøndelagsungdom til et kreativt skriveverksted med to mål for øyet: For det første å gi unge i asylmottak en opplevelse av mestring og mening ved å styrke deres evne til å uttrykke seg gjennom ord og bilder. Skriveverkstedet foregikk på to språk, både norsk og farsi, slik at alle kunne skrive på et språk de kjente godt. For det andre ønsket vi å skape en sosial arena for dialog mellom lokal ungdom og enslige mindreårige asylsøkere. Det ble lagt stor vekt på å skape en trygg atmosfære for å tilrettelegge for inkludering og relasjonsbygging på tvers av kulturell og språklig bakgrunn. Men «Kulturmøter» ble ikke først og fremst – slik vi på forhånd kanskje hadde forestilt oss – et møte mellom to forskjellige språk, kulturer og grupper. Det var ganske enkelt et møte mellom mennesker.

«Kulturmøter» ble i sommer videreført i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Vi inviterte til nytt skriveverksted, og under Olsokdagene åpnet utstillingen «Se meg!» for besøkende på Stiklestad. Noen av de unge forfatterne leste tekstene sine høyt under arrangementet «Ungdommens talerstol». Vårt publikum har slik allerede fått flere muligheter til å se ungdommene og tekstene deres. Vi håper at også du vil ta deg tid til å lese det de skriver, og at du som landets integreringsminister ser viktigheten og verdien av å møte – og oppfordre til å møte – også disse menneskene først som mennesker.

«Bak tallene er det fortellinger» er utstilt på Falstadsenteret til 15.12.17

Christian Wee

Direktør

Stiftelsen Falstadsenteret

Ingvild Hagen Kjørholt

Forskningsleder, prosjektleder for «Kulturmøter»

Stiftelsen Falstadsenteret