Død laks i Verdalselva

Debatt

Verdalselva Fellesforvaltning trenger konkrete bevbis for å sette funn av død laks på saklista. Et bevis er på finne på side 7 i avisa Innherred den 8. august. To døde laks til skal være observert.

Hvor mange døde laks må Fellesforvaltninga ha dokumentert for å få problemet med på saklista da, 100 – 200?

Fang og slipp: Det blir også uttalt at fang og slipp ikke nødvendigvis er farlig. Hva er grunnen til at denne praksisen med å slippe utmattet laks ut i elva skal foregå? Hvis undertegnede er riktig informert, er det anledning til å fiske videre etter at kvoten med fanglet laks er nådd, men fisken må slippes ut igjen.

Min absolutte mening er at laksefiskere som har nådd kvoten må avslutte fisket for sesongen.

Hvorfor? Undertegnede har flere ganger sett hva som skjer med laks som er tatt på stang i elva. Dette var under stamfiske i elva der laksen vart satt i oppbevaring for transport til klekkeriet. Kasser eller bur med god vanngjennomstrømming ble brukt.

Omtrent daglig måtte vi hjelpe laks som ble liggende på siden etter å ha blitt plassert i burene. Vi holdt den med buken ned slik at den fikk god gjennomstrømming av vann til gjellene. Etter hvert kom den seg. Det kunne ta omkring 10 – 20 minutter.

Når laksen ligger på siden blir gjellelokk klemt inn til fiskehodet slik at vanngjennomstrømming blir for dårlig. Fisken vil da omkomme som følge av surstoffmangel.

Det samme skjer nok i elva også etter at den utmattet er tatt inn til elvebredden og sluppet ut igjen. Ingen hjelp finnes ute i elva. Utmattet blir laksen liggende på siden på elvebunnen, og vil sannsynligvis omkomme. Noen fiskere praktiserer kun fang og slipp med de samme konsekvenser.

Hunnfisken skal også slippe ut. Risikoen er også at den tar redskap på nytt og får samme behandling.

Hunnlaksen produserer ca. 1000 rognkorn per kilo vekt. En hunnlaks på fem kilo, som gyter når elvevatnet holder 4 grader celsius, altså i slutten av oktober og starten av november, ikke i slutten av september som det står i avisa.

Er gytingen vellykket, og ingen flom ødelegger gytegropene, kan inntil fem lakser vende tilbake til sin fødeelv, Verdalselva.

Kurs for å kunne praktisere fang og slipp er ingen god løsning. Nei, slutt å praktisere «catch and release». Da er denne trusselen mot elvas laksebestand borte.

Selv har jeg lagt laksestanga på hylla, men håper de unge i dag kan få oppleve det gode kameratskapet ved elvebredden som eg opplevde som 10-åring da eg besøkte elva for første gang i lag med min far. Leks fekke eg og to stykker, det er over 50 år siden.

En talsmann for grunneierne håper elva kan bli som tidligere. Det skjer nok ikke, men bedre enn i dag kan den bli med en vettug og god forvaltning.

Synes det er deprimerende å ta en tur opp i elva no. De gode fiskekompisene er borte. En grunn er nok den mistenkeliggjøringa som råder. Trivselen blir borte.

Talsmannen for grunneierne bør slutte med å antyde i media at noen laksefiskere er juksemakere.

Med håp om bedre tider.

Trond Gullberg