Sentral valgkamp på en lokal arena

Debatt

Det er valgkamp. Det merkes godt her i redaksjonen også. Engasjementet fra de politiske partiene er naturlig nok stort, og vi får helt klart et større antall leserinnlegg fra den kanten enn hva vanlig er ellers i året. Så siger det på med invitasjoner til diverse besøk rundt omkring i våre to kommuner, hvor stortingsrepresentanter svinger innom en bedrift eller institusjon for å løfte frem sine hjertesaker.

Det er selvsagt bra at rikspolitikere tar seg tid til å besøke kommunene våre. Den observante leser har kanskje merket seg at lokalavisa ikke har takket ja til alle invitasjonene. Jeg vil forklare hvorfor.

Forhåndsbestemt. For oss som lokalavis ligger det en stor utfordring i at mange av besøkene nå er så velregisserte fra partienes side og med så knapp tidsmargin, at det ofte ikke er tid til å besvare våre spørsmål. I langt større grad enn tidligere, opplever vi dette.

Politikerne er opptatt av sine kjernesaker når de kommer, og har talen og fokuspunktene klare på forhånd. Fra vår side kunne vi ønske oss at politikerne som på gjennomreise hadde satt av mer tid til å kunne gå nærmere inn i de problemstillingene vi som lokalavis er interessert i å utforske mer.

Når kommunalministeren besøker Morten Hynne hos Grande Entreprenør vil vi snakke med de to om kommunesammenslåing. Men Jan Tore Sanner er ikke veldig opptatt av det den dagen, for han eller noe andre hadde bestemt seg for hva han ønsket å få fram.

Ovenfra og ned. Mitt råd er at politikerne stiller med litt større slingringsmonn på sine signingsferder. Da blir de mer interessante for oss, og vi kan se nytten av å skrive saker som vi tror er interessante for våre lesere. Slik det er nå, oppleves besøkene like mye som en ovenfra- og ned-sak hvor profesjonelle politikere kommer rundt og forteller oss vanlige borgere hva som er galt og hva de skal gjøre for at alt skal bli så meget bedre.

Her ligger også mye av forklaringen på hvorfor lokalavisa velger å avstå fra en del av besøkene. Vi synes vi har m mer interessante ting å skrive om fra våre lokalsamfunn. Da bruker vi heller tida på det, enn å stille opp som mikrofonstativ for rikspolitikere med ferdigregisserte medieopplegg.

(Dagens leder i Innherred 2. september 2017)