Valgløfter med u-sving!

Debatt

Ikke minst hva sittende regjering har greid og ikke greid.

Vi har da hørt en hel masse om hva opposisjonen skal få til hvis det blir ny regjering. Da må første betingelser være at de kan samarbeide. Slik det ser ut nå spriker det i alle retninger.

Hvordan i all verden skal vi vanlige skulle tro på alle lovnader. Blir det samme regjering som har vært blir det slik at de rike blir enda rikere og de fattige enda mer fattig. Som det er i dag er det penger foran alt annet.

Det eneste de er mest opptatt av nå er kritikk av noe som ikke er gjort. Dessuten har de liten respekt for andres politikk. Jeg har selv sett at partiledere har stått med et hånlig smil når motparten kommer med sitt syn.

De legger mer og mer ansvar over på den enkelte kommune, men mindre overføringer.

Det er i grunnen svært lite om helse og omsorg, og hvordan politireformen vil virke.

At enkelte partier går ned er vel ikke så rart. Det er svært lite gjennomtenkt av en statsministerkandidat å gå ut med nei til samarbeid med et av partiene først i valgkampen. For at et land skal fungere må vel alle samarbeide til hele folkets beste.

Dessuten må politikerne slutte med å skylde på alle andre. Jeg sitter med en følelse av at de snur kappa etter vinden.

GODT VALG!

Haldis Marken