Hvorfor skulle solceller være så dyrt i Levanger?

Debatt

I 2015 monterte Overhalla kommune solceller på taket av det nye skolebygget i kommunen. Ekstrakostnadene med dette beløp seg til i underkant av 1 mill. kroner. Nord Trøndelag SV ga Overhalla kommune sin miljøpris i 2015 for dette tiltaket.

17. juni samme år reiste Jostein Trøite (SV) i en interpellasjon spørsmål til ordfører Svarva(Ap) og fremmet følgende forslag: «Kommunestyret ber om at det blir vurdert å plassere solceller på taket av det nye helsehuset på Staup.» Kommunestyret avviste forslaget med 33 mot 2 stemmer etter at ordføreren hadde anbefalt forslaget avvist med begrunnelse om at dette ville føre til en merkostnad i størrelsesorden 50 millioner kroner. Voteringsresultatet er forståelig ut fra ordførerens prisopplysninger.

En kan spørre hvor ordføreren hadde dette tallet fra. Avstanden mellom Overhalla og Levanger er da ikke så stor. Det burde heller ikke prisforskjellen være?

I kommunestyremøtet i november 2015 stilte Trøite spørsmål til ordføreren om han ville ta initiativ til at politiske organer i Levanger kunne få en orientering om klimapolitiske tiltak, f.eks ved en orientering fra Overhalla kommune. Dette spørsmålet ble besvart positivt, men er enda ikke gjennomført!

Det er ikke sikkert det bare er Gahr Støre som skal ha skylda for stadig svakere galluptall. Kan Arbeiderpartiets arroganse overfor mindre partier være medvirkende?

I kommunestyremøtet i juni i år fremmet Julie Aasan (MDG) forslag om at Levanger kommune skal installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2018. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon og hvor overskuddsenergi kan leveres på nettet. Dette forslaget ble gledelig nok vedtatt med 22 mot 10 stemmer.

Det er sagt at en kan lure deler av en forsamling hele tiden og hele forsamlingen deler av tiden. Men en lurer ikke hele forsamlingen hele tiden.

Per Aunet