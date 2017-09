Levanger kommunes (mis)bruk av kommunevåpenet

Debatt

Som nessebygg og som ikke bor så langt unna det nye helsehuset på Staup, har jeg lagt merke til og undret meg over at kommunevåpenet som står på veggen mot Staupslia har skiftet utseende fra det som vi er vant til, nemlig at det flotte kommunevåpenet vårt med gul hest på rød bunn er blitt til hvit hest på svart bakgrunn!

Vel er hele huset en svart og heller dyster bygning, men det kan da vel ikke være nødvendig at også kommunevåpenet blir fargeløst?

Det undrer meg at dette er mulig og lovlig, da det meg bekjent er strenge regler når det gjelder bruk av kommunevåpen, og en ikke sånn uten videre kan endre utseende på det.

Dette går også klart fram på «Regjeringen.no», der det står i § 7 under «Normalforskrifter for bruk av kommunevåpen»:§ 7. Våpenets utforming og utførelse: Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f.eks. plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger (uthevet av meg), former og proporsjoner.

Hvorfor kan det da sånn uten videre endres på dette på visse bygninger som på helsehuset, og på Frol barneskole, der også den store gule sola har mistet gulfargen?

Synes det er rart at ingen har reagert på dette, og at kommuneledelsen går god for dette!

Undrende levangsbygg