Tro og sterk tvil foran høstens valg

Debatt

Sjelden har jeg møtt så mye folk foran et stortingsvalg som er så i tvil om hva de skal stemme. Min observasjon er også i samsvar med det meningsmålerne fanger opp. Mange av velgerne framstår ikke som så lojale som før. Utsikkerheten er stor om hvilken stemmeseddel de vil putte i urna neste mandag.

Jeg ser to viktige spørsmål som kan bli avgjørende for om dagens regjering fortsetter, eller om det blir et skifte. Det første går på Høyres og Arbeiderpartiets evne til å mobilisere velgere den siste uka. Den som vinner innspurten kan også vinne valget. Meningsmålingene antyder at to av tre Ap og H-velgere for fire år siden også vil stemme på disse partiene i år. Men 30 - 35 prosent av velgerne fra 2013 har enten ikke bestemt seg ennå eller de har funnet seg et annet parti.

Den røde klut. Tvilerne jeg møter er nesten uten unntak opptatt av valgkampens røde klut, innvandringsminister Sylvi Listhaug. De potensielle Høyre-velgerne har egentlig ikke så mye mot partiet Høyre, men misliker veldig sterkt bindingen til Fremskrittspartiet. Ikke minst det de oppfatter som Høyres hvitvasking av Listhaugs oppførsel og arbeidsstil. Potensielle Ap-velgere synes Jonas Støre & co står fram som veldig uklare, uten en klar retning og et prosjekt.

Dessuten synes de Ap framstår som feig ved at de ikke har tatt et klart nok oppgjør med Listhaug. Om Listhaug og innvandringspolitikk er det nok delte meninger blant Ap-velgerne. I det ligger nok også svaret på at partiet i stor grad skygger banen i debatten. Her kan det også ligge et svar på hvorfor så mange potensielle Ap-velgere ser seg om etter alternativer.

Småpartienes valg. Da er vi ved det andre spørsmålet som kan bli avgjørende. Hvilke av småpartiene er det som henter tvilerne fra Høyre og Arbeiderpartiet? Vil Høyre-tvilerne gå helt over til rød-grønt, eller klarer de seg med grønt, altså Venstre? Og hvor havner de som denne gangen velger bort Arbeiderpartiet? Senterpartiet er et åpenbart valg. Hva med de som går mot venstre? Da ligger SV nærmest, men også Rødt framstår som mer stuerent enn tidligere.

Jeg har skrevet tidligere at høsten valg kan bli småpartienes valg. Det vil handle om over eller under sperregrensen. Det blir nok en spennende valgkveld.