De unge ønsker seg en ny regjering

Debatt

Resultatet fra skolevalgene blir alltid imøtesett med stor interesse. Valget blant ungdommene gir en indikasjon på hvor vindene blåser. Årets skolevalg er ikke noe unntak i så måte. Ikke minst partiene selv, men også forståsegpåere i forskningsmiljø og media går nå inn i materien for å finne retningen på valgvindene bare noen dager før det hele blir avgjort.

Hva forteller årets skolevalg oss? At også dette er småpartienes valg. Både SV, Venstre, Rødt og Miljøpartiet har fått seg en vitamininnsprøyting gjennom framgangen de kan notere blant skoleelevene. Venstre har mest grunn til å glede seg. Etter masse motgang gjennom hele valgkampen gjør Venstre sitt beste skolevalg noensinne, med en oppslutning på 7,4 prosentpoeng. Med tilbakegang for Høyre og Frp blant elevene, kan dette resultatet føre til en viss taktisk mobilisering til fordel for Venstre mot valgdagen, fra velgere som først og fremst er opptatt av at de blåblå skal få fortsette. Også KrF har framgang, om enn en ørliten i forhold til 2013.

SV er blant partiene som har balansert over og under sperregrensen i de ulike meningsmålingene. Nå gjør partiet et solid byks blant de yngste. De dobler sin oppslutning på skolene i forhold til 2013, og er også klart opp fra 2015. Det samme gjelder Rødt, og ikke så uventet Senterpartiet, som også har framgang blant de yngste. Målt mot 2013 er det imidlertid Miljøpartiet som har den største relative framgangen, fra 3,8 prosents oppslutning for fire år siden til 6,8 prosent i år. At alle småpartiene kan notere framgang ved skolevalget bekrefter tendensen vi har sett. Sperregrensen kan avgjøre valget.

Vil ha rødgrønt. Selv om Arbeiderpartiet kan skryte av at de igjen er det største partiet blant de yngste, kan de nok hente størst glede i framgangen til støttepartiene og et klart signal fra de unge om at de ønsker seg en ny regjering. Høyre og Frp sliter mer enn vanlig blant unge velgere, men det er ikke uvanlig at denne velgergruppen i større grad enn resten ønsker å straffe de som sitter med regjeringsansvar.

Summa summarum: Skolevalget styrker sannsynligheten for at vi går mot et uvanlig jevnt stortingsvalg, en «valgthriller» ifølge gårsdagens forside i landets største avis. Det slår Aftenposten fast fem dager før valget. Også det er litt uvanlig!

(Dagens leder i Innherred 7. september 2017)