Debatt

Jeg har på linje med alle andre stortingskandidater fått henvendelse fra en kampanje som kaller seg «Velferd uten profitt».

De vil at jeg skal svare på følgende spørsmål: «Støtter du prinsippet om at felles midler avsatt til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt?»

Dette er et spørsmål som jeg ikke kan svare ja/nei på. Hva er velferd og hva er profitt? For det første er begrepet velferd veldig snevert i spørsmålet som stilles. For meg er velferd summen av alt rundt meg som gjør at jeg føler meg vel. Innlagt vann, bredbånd og strøm. Butikker som har alt det jeg trenger, og mere til. Helsevesen og utdanning for alle.

Listen er lang.

En del har vi definert som et offentlig ansvar, mens andre velferdsgoder stort sett tilbys av private aktører. Fastlegen min driver for egen regning og risiko, og kan ta ut utbytte hvis han ønsker det. Er det en form for profitt man vil til livs?

For KrF er ikke det viktigste hvem som leverer velferden, men at vi har det vel. Det ideelle hadde vært at ingen ønsket eller krevde fortjeneste på den jobben de gjør. Derfor ønsker KrF å jobbe for å bedre vilkårene for de ideelle aktørene som gjør en god innsats for den norske velferden.

Men å si at man ikke skal kunne drive velferd med overskudd blir å gå for langt. Til det sier selskapsformen for lite om intensjonene til den som leverer velferdsgoder.

For hva er profitt, og hva er en velferdsprofitør? Bokmålsordboka definerer ordet «profitør» slik: «person som skaffer seg fortjeneste på umoralsk vis». Det å kalle de som bidrar til å skape den norske velferden for velferdsprofitører mener jeg er ufint. Det rammer alle de som har lagt ned en innsats gjennom sine bedrifter ved å bidra til at vi har nådd de velferdsmålene som er satt.

For eksempel alle de som har bidratt til at de aller fleste kommuner nå har full barnehagedekning. De fleste steder har man vært avhengig av ideelle og private aktører for å nå dette målet.

Det offentlige som innkjøper kan og bør stille krav til de det inngås avtaler med. Det er viktig at det stilles krav om blant annet lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår i kontraktene.

KrF ser på valgfriheten som en berikelse for velferden. Så får det være opp til det offentlige å fremforhandle avtaler om sikrer at mest mulig av pengene går direkte til tjenester for oss innbyggere. Om noen bedrifter klarer å levere tjenester til samme kvalitet og vilkår, og samtidig tjene penger på det, så må det offentlige se hva de kan lære av det istedenfor å kritisere.

«Lik lønn for likt arbeid» har lenge vært en kampsak. Rettferdig fortjeneste for lik risiko og innsats er etter min mening et like selvfølgelig krav for de som driver firma, uavhengig av hvilken bransje de driver i.

KrF er enige i at pengestrømmene i velferden bør kartlegges, men å frata enkelte bransjer mulighet til avkastning på det de har investert i egen bedrift er å gå for langt. KrF verdsetter innsatsen fra alle som bidrar til å skape det norske velferdssamfunnet. Jeg svarer derfor ja til velferd fra alle som vil bidra, og ja til rettferdig betaling for den innsatsen. Den norske velferden er noe vi skaper i fellesskap. Både det offentlige, de ideelle og de private bidrar til den velferden vi har. Dette er for meg en viktig verdi. Vi trenger verdier som varer, verdier som varmer! Godt valg.

Børge Lund

2. kandidat KrF