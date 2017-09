En stor teaterdag i teaterbygda

Debatt

Dette er en sak som det er arbeidet med i flere år, som er realisert i et godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Huset til 100 millioner kroner hadde ikke stått på Minsaas plass i dag om det ikke hadde vært for dette. Kommunen står som byggherre, fylkeskommunen som garantist med en 30 års leieavtale som sørger for at det meste av kostnadene blir dekket.

Langt og møysommelig. Dette er hovedsetet til det som nå blir hele Trøndelags teater, Turnéteateret i Trøndelag. Dette teaterets historie går helt tilbake til 1983. Da var det noen ildsjeler som så behov og muligheter, og fikk gehør for å starte Nord-Trøndelag Teaterverksted som støtte og pådriver for den sterke amatørteaterbevegelsen i fylket. Teaterverkstedet ble profesjonalisert og ble på 90-tallet til Nord-Trøndelag Teater, som etter hvert fikk statlig aksept og status som regionteater. Dette har vært et møysommelig, målrettet arbeid som det er grunn til å dvele ved og huske på en dag som i dag, når det nye teaterhuset skal feire seg selv.

Til rett tid. – Jeg er sjeleglad for at vi spikret dette prosjektet før fusjonen av Trøndelag, sier Bjørn Iversen til Trønder-Avisa. Avisa har tatt med ordføreren og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik til Minsaas plass. Sammen understreker betydningen av en fast base for turnéteateret og betydningen nyvinningen kan ha for utviklingen av kulturlivet i bygda.

De har gode poeng. Den framtidige utviklingen av kultur og teater i Verdal vil også være avhengig av et godt samspill med og en forståelse i det regionale politiske miljøet. Om den fysiske avstanden vil være den samme, kan den mentalt oppleves som mye lenger mellom Verdal og beslutningstakerne i Steinkjer, nå som sistnevnte kan titulere seg som administrasjonssenter for det nye fylket og fylkestinget vil bestå av et flertall solid plantet i trøndersk grunn sør for Gevingåsen.

Alt til sin tid. Det nye teaterhuset er det all grunn til å feire. Og til å se og tenke på mulighetene dette gir.