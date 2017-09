Er Verdal Ap klar for en selvransakelse?

Debatt

Arbeiderpartiet i Verdal står foran en formidabel oppgave om de skal gjenreise tilliten til velgerne, og ha håp om fornyet tillit ved neste kommunevalg. Tegn i tida er så tydelig at dette kan slås fast to år før det skal velges et nytt kommunestyre i bygda. Resultatet av årets stortingsvalg bør være et så klart signal for Verdal Ap. De gjør ikke klokt å unnlate å se sammenhengen mellom det som skjer og har skjedd innenfor lokalpolitikken, og resultatet av mandagens stortingsvalg.

På landsbasis hadde Ap en nedgang på 3,5 prosentpoeng og endte på 27,4 prosent. I Nord-Trøndelag var nedgangen på 7,7 prosentpoeng og en oppslutning på 34,2 prosent. I Verdal gikk partiet tilbake med 11,4 prosent til 36,7 prosents oppslutning. Industri- og landbrukskommunen, som ved alle stortingsvalg i moderne tid har vært en bastion for Ap, er nå blitt nær en gjennomsnittskommune.

Sammenhenger. Det er nærliggende å sammenligne med Levanger. Utrolig nok har Ap nøyaktig samme oppslutning i de to kommunene ved årets valg. Men det etter en tilbakegang på 5,5 prosentpoeng i Levanger og mer enn det dobbelte i Verdal. Også det er en klar indikasjon på at årsaken til fallet i Verdal skyldes noe mer enn den generelle misnøyen med Ap som kom til uttrykk overalt.

I Vuku valgkrets, som omfatter de tidligere Vuku, Ulvilla og Helgådal stemmekretser, hadde Senterpartiet mer enn femti prosent flere stemmer enn Ap. 337 velgere i kretsen foretrakk Sp, mens 201 brukte Ap-lista. Noen oppgir skolenedleggelser som den viktigste årsaken til denne omveltningen. Det kan ikke være den eneste grunnen. Senterpartiet var også større i Vuku ved kommunevalget i 2015., men avstanden er blitt merkbart større i år.

Selvransakelse. Valg gir vinnere og valg gir tapere. På riksplanet snakkes det om at Ap trenger en havarikommisjon. Også på lokalt plan ser det ut som at tida er inne for en selvransakelse, og en ny kurs. Det som fortsatt er kommunens største parti bærer preg av et aldri så lite sammenbrudd. Styringsslitasjen er merkbar. Klarer de å reise seg igjen ved kommunevalget om to år? De er avhengig av det om de skal beholde makta i bygda. Det er spennende tider.