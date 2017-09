Her er bakgrunnen for klagen om omdisponering av friareal

Debatt

Klagerne mener det er en prinsipielt viktig sak at et friområde i et boligområde vedtas omdisponert til parkeringsanlegg inkludert privateide garasjer. Vi mener at administrasjonen ikke synliggjorde for beslutningstakerne at omdisponering av friarealet ville være i strid med statlige retningslinjer for barn og planlegging, og tydelige lovgiverforutsetninger i plan- og bygningsloven.

Bærekraftig arealdisponering forutsetter at det legges et langsiktig tidsperspektiv til grunn i samfunnsplanleggingen. Nærmiljøarenaer i nabolag er viktig for et godt oppvekstmiljø og legger til rette for inkludering, trygghet og deltakelse i sosiale fellesskap for alle aldersgrupper. Vårt nabolag gjennomgår et generasjonsskifte, og i dag bor det om lag 50 barn i leiligheter og eneboliger i boligområdet. Barn fungerer som sosialt «lim» fordi de binder folk sammen og skaper sosiale nettverk. Barn er den gruppen som bruker utearealene mest, og for dem har nærmiljøet stor betydning. Dette gjelder i boligområder utenfor, så vel som innenfor sentrumskjernen. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging sier da også at «ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning». Dette punktet har nettopp til hensikt å forhindre at lekearealer betraktes som reservearealer for utbyggingsformål. Dersom omdisponeringen fører til at nærmiljøet taper arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø, har barn krav på fullverdig erstatningsareal. Klagerne mener administrasjonen har tatt for lett på dette kravet når man fremlegger for beslutningstakerne at «funksjonene i friområdet allerede er erstattet med Stadionparken». Stadionparken eller Sejersteds park oppfyller ikke sentrale egenskaper ved kompensasjonsareal som angis i retningslinjene - til avstand, trafikksikkerhet, støy og forurensing.

Fra kommunedelplanens arealdel gjengis: «Gode nærmiljøer for barn og unge karakteriseres av god tilgang på trygge og varierte områder for lek og aktiviteter uten støy og forurensning. …] De minste barna holder seg rett ved hjemmet, og barn helt opp til 8 år oppholder seg i hovedsak inntil 200 meter fra hjemmet.» Gangavstand til Stadionparken er ca. 550 m fra midten av boligområdet. For å ta seg mellom disse punktene på en trygg måte forutsettes det at man har «fotgjengerkompetanse» langt ut over hva man kan forvente av barn, som ikke har forutsetninger til å mestre kompliserte trafikksituasjoner gjennom kjernen for næringsvirksomhet i Levanger sentrum. Sejersteds park er tiltenkt en roligere karakter, hvor hverdagsaktivitet vil medføre trafikkfare, støy og luftforurensning, og ikke minst kryssing av den sterkt trafikkerte Kirkegata.

I andre reguleringssaker der barn og unges oppvekstmiljø påvirkes, vektlegger kommunen disse retningslinjene og viser selv til sentrale strategier om oppvekstvilkår og folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel. For vårt boområde gis retningslinjene mindre verdi, med den konsekvens at dagens og fremtidige generasjoner vil få dårligere vilkår for uteopphold og naboskap. For leiligheter uten trygge uteareal kan det bety at barn holdes innendørs i større grad enn ønskelig. Tilhørighet til nabolaget kan være særlig viktig for grupper som kan ha mindre nettverk, for eksempel aleneforsørgere og flyktninger. Politikerne må i alle tilfeller vurdere hvordan kommunen selv er med på å skape utenforskap.

Administrasjonen har hastet med å underskrive nye festeavtaler med garasjeeierne få uker før klagen behandles. Informasjon om bostedstilhørighet for eierne av de nye garasjene har vært totalt fraværende i saksfremstillingen, annet enn administrasjonens premiss om å anlegge garasjer «i nærheten av der brukerne bor». Dersom dette premisset ikke stemmer, er vedtaket bygget på sviktende faktagrunnlag. Klagerne mener å ha belegg for å påstå at minst halvparten av de nye garasjene/biloppstillingsplassene eies av folk som ikke bor i dette nabolaget. Vi har derfor i klagen bedt administrasjonen fremlegge slik informasjon under klagebehandlingen i PUK, men dette kravet nekter rådmannen å imøtekomme.

Kommunen burde aldri gått med på videreføring av leieavtale i dette området for eiere som ikke er knyttet til adresser i boligområdet. Når det er sagt, er det ikke garasjeeierne som skyver konsekvensen av forhandlingsresultatet over på barn og beboere i nabolaget. Byantikvarens innledende forslag gav rom for å bevare et mindre friområde, men rådmannen fant ikke anledning til dette. Uavhengig av hvor mange garasjer som til sist oppføres, skal øvrig areal brukes til offentlig parkering. Garasjeeiere som faktisk bor i området lastes dobbelt: først vedtas deres garasjer revet, og så vedtas friområdet i deres nabolag nedbygget.

Administrasjonen har foretatt en interesseavveining, og landet på at de interesser friområdet ivaretar, må vike for hensynet til å erstatte garasjene i Elvegata og økt offentlig parkeringskapasitet. I klagen har vi anført at administrasjonen i sin interesseavveining tar et uriktig rettslig utgangspunkt i lys av hva lovgiver har sagt om hvordan plan- og bygningsloven skal forstås og praktiseres. Lovgiver har hatt en direkte og uttalt forutsetning om hvilke hensyn som skal vektes tyngst i en slik interesseavveining: «Dersom det oppstår konflikt om et areal, f.eks. konkurranse mellom parkeringsarealer og grønne uteoppholdsarealer, skal hensynet til barns interesser gå foran andre interesser eller prioriteres høyest. Gjennom den kommunale planleggingen kan man tilrettelegge for sammenhengende grønnstrukturer, innslag av natur og grøntarealer i boligområder og korte avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet for hele befolkningen.» (Odelstingsproposisjon nr.32 (2007-2008))

Vi fester lit til at PUK-medlemmene ser hvordan barn og unge som den svake part overkjøres i denne saken, hvor administrasjonens innstilling er i strid med lovens forutsetninger.

Kaja Skårdal Hegstad