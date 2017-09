Skjebnefellesskap i Riga og på Innherred

Debatt

Fra onsdag til fredag har jeg vært i Riga. Disse årlige næringslivsturene er viktige, hyggelig og uformelle møteplasser, ispedd et faglig program som anses som nyttig for dette forumet. I år var det 80 næringsdrivende fra Verdal, Levanger og Steinkjer som deltok. De siste hadde hatt sterk innvirkning på programmet, og en del av oss stusset da vi det. Målet var å meisle ut strategier rundt overskriften «Innherred mot 2030». Underforstått lå det her som premiss at det er disse tre kommunene som skal være viktigste basis i den nye Innherredsregionen.

Må velge side. Når det nye Trøndelag er en realitet fra 2018 skal det tegnes kart for nye regioner innenfor hele den trønderske geografien. Namdalen, som før var oppdelt i tre regionråd, er nå enige om å være en region. Samkommunen ble tidligere sett på og behandlet som en region av fylkesnivået. Nå må Levanger og Verdal finne seg flere å dele region med. Spørsmålet er om vi framover skal være sørvendt og sikte mot Stjørdal, eller om Steinkjer blir alliansepartner i en Innherredsregion. Det er sannsynligvis enten eller, ikke et både og.

Det er ingen hemmelighet at Steinkjer ønsker Verdal og Levanger på sitt lag. Administrasjonssenteret i det nye Trøndelag trenger flere og større venner enn randkommunene Snåsa og Inderøy. Trønder-Avisa har understreket dette på lederplass flere ganger. I avisas bilde deler Levanger og Verdal skjebnefellesskap med Steinkjer. Det trengs en samling for å holde posisjonen og få til en positiv utvikling framover.

Feil strategi. Jeg har på lederplass ment at dette er feil strategi for våre to kommuner. Vi har mer å hente på å være sørvendt mot Stjørdal og Trondheim, enn å se den andre vegen. Dette ble tatt opp tidlig under samlingen i Riga. Hvorfor var det ikke lagt opp til at også Stjørdal kunne være alternativ for våre to kommuner? Det overrasket meg ikke at de fleste fra Verdal og Levanger enige i det. Vi var ikke klare for å lage en ny Innherredsby. Det satte preg på diskusjonene i de påfølgende to dagene. Denne diskusjonen ble ikke avsluttet i Riga. Kommunene må ganske raskt bestemme seg. Min spådom er at vi sikter mot en allianse med Stjørdal for å bli en medkraft mot Trondheim. Så får Steinkjer finne ut hva de vil.