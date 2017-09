Debatt

Når det nå skal lages nye regioner i det sammenslåtte Trøndelag må vi være sørvendte. Derfor må ikke våre to kommuner ta imot invitten fra Steinkjer om å inngå i en «Innherredsby». Levanger og Verdal må sikte mot en allianse med Stjørdal for å bli en medkraft mot Trondheim. «Så får Steinkjer finne ut hva de vil.»

I ettertid har jeg fått en del reaksjoner fra folk i Steinkjer som framstår som skuffet og mener mine tanker er lite konstruktive. Jeg «bygger opp under gamle tanker om at Steinkjer er uverdig som samarbeidspartner», eller «nører opp under gamle komplekser på begge sider av Rinnelva». Levanger, Verdal og Steinkjer er det logiske samarbeidet. Det er lite forståelse for at Levanger og Verdal heller ønsker å vende seg mot sør og inngå i en region med Stjørdal.

Det kan se ut som at det er behov for å beskrive enda tydeligere hva jeg mener er alternativene.

Døra er ikke stengt. Den politiske og administrative ledelsen i Levanger og Verdal skal i nær framtid ta et nytt møte med sine kolleger i Stjørdal. De skal drøfte hva de har å tjene på et litt tettere samarbeid, og det å inngå i en felles region. Det var nylig et tilsvarende møte med Steinkjer. Her tok våre to ordfører et klart forbehold. Fylkeskommunen, som delvis initierer prosessen med å lage de nye regionene, hadde nok, av hensyn til Steinkjer, ønsket seg et annet svar. Men de respekterer samtidig at kommunene selv må få bestemme hvem de vil samarbeide med.

Det er veldig tenkbart at Stjørdal, Levanger og Verdal blir enige og finner sammen. Om og når det skjer, kan de tre kommunene velge å gi et signal til Steinkjer om at døra ikke trenger å være stengt for naboen i nord. Steinkjer kan bli invitert inn, sammen med Inderøy og Snåsa. Da kan vi se for oss en region strekker seg fra Tydal til Snåsa, og hvor tyngdepunktet blir den befolkningstunge aksen Stjørdal til Steinkjer. I folketall vil vi fortsett bli betydelig mindre enn Trondheim, og i areal mindre enn nye region Namdal. Men opplagt en slagkraftig og betydelig aktør i det nye Trøndelag. Det bør være fullt mulig å få dette til, om partene er i stand til å gi fra seg noe, og innta nye posisjoner.