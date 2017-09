Verdalskalk redegjør

Debatt

Det fremmes en rekke løse påstander, som ikke kan stå ubesvart. Verdalskalk finner det svært problematisk at redaksjonen velger å publisere en slik sak, uten at vi får imøtekomme disse påstandene. I stedet for å kontakte oss, velger redaksjonen heller å bruke vårt svarbrev til en høringsuttalelse som kilde. Et svarbrev som kun omhandler deler av artikkelens innhold.

De avviser spekulasjoner om helserisiko Verdalskalk er godt innenfor de krav og grenseverdier som mattilsynet og miljømyndighetene setter.

Det er ikke tvil om at Liv Øverås sliter med allergiske reaksjoner i øynene og vi forstår bekymringen hun og familien har til hva som kan være årsaksbildet. Bekymringen om at det kan være forårsaket av virksomhet i Tromsdalen, møter vi med største alvor. Derfor tok vi dette opp som tema i et dialogmøte, hvor fremdrift i reguleringsprosessen var hovedsaken. I møtet gikk vi gjennom høringsuttalelsen og vårt svarbrev til fylkesmannen, samt forklarte hvordan prosessen rundt filterstøv fungerer i Tromsdalen. Det ble videre opplyst fra Øverås og Nils Georg Leirsets side, at det ikke var stilt noen diagnose eller påvist noen sammenheng med kalkstøvet. Vi ble også enige om veien videre, hvor Øverås sin lege skulle kontakte oss for en felles gjennomgang sammen med vår egen fagkompetanse. Etter ønske fra Leirset, har vi også invitert til en felles befaring av det aktuelle anlegget.

Verdalskalk har ansatte som hver dag jobber tett på kalkstøv i Tromsdalen. Arbeidstakernes sikkerhet er og har vært vår høyeste prioriterte målsetning over år. Dette inkluderer arbeidet med støvproblematikk. Vår bedriftshelsetjeneste, som bistår oss med jevnlige helsekontroller og risikokartlegging, har ikke erfart alvorlige reaksjoner på øyene til noen av våre ansatte, som Liv Øverås opplever. Det er derfor viktig for Verdalskalk at det reelle medisinske årsaksbildet til Øverås sine plager blir avklart.

Innholdet i filterstøv er under kontinuerlig overvåkning ved våre anlegg. Bruk av produktet har vært godkjent av Mattilsynet siden 2007-08, og det har ikke vært vesentlige endringer i innhold siden godkjenningen ble gitt. Det må også understrekes at filterstøv inneholder svært begrensede verdier av tungmetaller.

Vi ønsker å ta denne saken seriøst og finner det lite formålstjenlig å diskutere et personlig sykdomstilfelle i media. Vi mener likevel at det som kom frem i lørdagens artikkel måtte belyses ytterligere.

Geir Olav Jensen og Håkon Mork

Verdalskalk

Innherred beklager

I lørdagens avis ble bragt påstander om Verdalskalk og selskapets produkter, som selskapet ikke ble gitt anledningen til å imøtegå i samme avis. Dette var helt klart feil fra vår side. Det beklager vi. Udokumenterte påstander skal ikke komme på trykk på denne måten. Derfor har vi gitt Verdalskalk muligheten i dag til å imøtegå disse påstandene.

Roger Rein

Ansvarlig redaktør