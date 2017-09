I dag er den internasjonale fredsdagen

Debatt

Torsdag, altså i dag, er det den internasjonale dagen for fred og ikkevold. Vi skulle ønske at alle i verden lot våpnene tie, i hvert fall den dagen. En dag uten vold, uten hets, netthets og overgrep. Våpenhvile er en god start for å forhandle om fred og finne andre måter å oppnå det man ønsker eller trenger, i stedet for å ødelegge alt først. Dette høres kanskje fjernt ut. Alle kan vi bidra til fred, i hvert fall i våre omgivelser.

Det kan være vanskelig å redde verden, men vi kan bidra til å forbedre hverandres verden. Vi kan glede oss over å leve i en fredelig del av verden nå, men det er alltid plass for forbedringer. For eksempel er det flere elementer som hører til en fredelig kommunikasjon, som vi stadig bør trene på.

Eller praktiserer vi det allerede? Vi kan lytte litt mer oppmerksomt til de andre, forholde oss til hva den andre sier, og ikke til vår tolking av det, uttrykke tydeligere det vi ønsker oss, reflektere over det som virkelig er det viktigste for oss og la gå det andre, tilgi og be om tilgivelse. Gi konstruktive tilbakemeldinger, ta ballen og ikke mannen. Vi kan være sammen og ha fokus på å ha det gøy.

Vi kan bli kjent med nye folk, eller ta kontakt med noen vi ikke har snakket med på lenge. Vi kan fortelle at vi er viktig for hverandre. Er det noe du kan hjelpe noen med? En verden i fred er en verden i balanse, med plass til alle, og respekt for framtidig generasjoner. En verden i fred er en verden med bærekraftig utvikling, med så lite forurensing som mulig. Det er også fult mulig å melde seg inn i en fredsorganisasjon, som blant annet bekjemper bruk av killer-droner og eksport av våpen til diktatorene som undertrykker sin befolkning, og jobber med andre tiltak på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er ingen vei til fred, fred er veien.

Hva er fred for deg? Du gjør sikkert det du kan for å oppnå en bedre verden. Fredsdagen er en anledning til å stoppe opp og reflektere over det. Ønsker du en verden i fred? Hva gjør du for fred, i dag? Hva skal du gjøre for fred i morgen?

Regine Steinvik

Medlem av Norges Fredslag