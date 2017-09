Helsebygg i Verdal - gode råd kan bli dyre

Debatt

På rådmannens temakveld i kommunestyresalen i Verdal 21.sept. ga prosjektleder for nytt helsebygg i Verdal, professor Siri Bakken, et kostbart råd til politikerne.

Jeg spurte om det var et problem at kommunens bestilling av nytt helsebygg bryter med husbankens forutsetninger for utforming av sykehjem og omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Husbanken skriver at boenheter ikke skal ha institusjonsliknende preg, og at disse bør plasseres i ordinære og gode bomiljø. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke blir samlokalisert på en uheldig måte.

Faren for institusjonsliknende preg øker med antall samlokaliserte boliger og størrelsen på prosjektet.

De negative konsekvensene av samlokalisering kan øke dersom man blander beboere på en uheldig måte, ulik alder, forventet botid, funksjonsnivå og tjenestebehov.

Prosjektleder for nytt helsebygg, Siri Bakken, svarte at hun anbefalte kommunen å se bort fra Husbankens regler, dersom de mente ideen om sentralisering av kommunens sykehjemsplasser var en god løsning.

Siden Husbanken er satt til å forvalte statens investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger må det bety at Siri Bakken anbefaler Verdal kommune om å si nei til 50% av investeringen på 430 mill. kr.

Har Verdal virkelig råd til det?

Stein Aamdal