Spennende måte å inkludere på

Debatt

Mens det diskuteres på storpolitisk plan hvor mange flyktninger man skal, eller burde, eller ikke ønsker, å ta inn i dette landet, er det spennende å følge kommunens arbeid med å finne gode måter å ta imot, integrere og ivareta de som allerede har kommet hit. Slik Verdal gjorde i den kortlevde tida det var mottakssenter her, hvor frivillighet, naboer, kommune, skole og flere andre slo ring om dem som kom. Og hvor de som kom på sin side blant annet bidro til kjærkomment økning i elevtallet.

Ikke én mal for alle. Å integrere og inkludere de som kommer følger ikke nødvendigvis en strømlinjeformet mal hvor det samme passer for alle. Verken på den ene eller andre sida. Folk er forskjellige, både her til lands, og de som kommer. Og så er det en kjensgjerning at det fins adskillig flere integreringstiltak rettet direkte mot kvinner enn mot menn, og flere rettet mot småbarnsfamilier enn mot ungdom.

Derfor er Sammen-prosjektet, som Innherred skrev om for et par uker siden, både unikt og spennende. Her er tilbudet rettet mot ungdom. De skal bidra som likeverdige, og deltakerne som er med får en attest med seg videre som beskriver hvordan de har tatt viktig samfunnsansvar. Vinn-vinn på flere måter. Sannsynligvis er det også et pluss at opplegget kun varer i tre måneder. Det er ikke alle som synes det er like enkelte å binde seg opp til lange perioder i første omgang. Det er i det hele tatt oppløftende å se hva kommune og frivilligheten kan få til når de slår seg sammen og spiller hverandre gode.

Mye å lære av ungdommen. Oppløftende er det også at rekrutteringen til Sammen-prosjektet har gått bra. Alle spurte har svart ja. Ungdommene er motiverte til å stille opp og bidra med sitt inn i fellesskapet og er villige til å lære av hverandre. Og nettopp der er vi mange som har mye å lære. For selv om innvandrere selvsagt har mye å lære om Norge og nordmenn, har også vi mye vi bør ønske å vite om de som kommer hit. For det er gjerne når vi lærer av hverandre og kan se hverandres styrker og ulike egenskaper at den beste integreringen skjer.

Derfor: All honnør til ungdommene som går foran og viser vei.