– Fortsatt stor fare for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal

Debatt

Fylkesmannen fastslo i sin endelige tilsynsrapport at eldre i Verdal ikke er sikret at tildeling av langtidsopphold i sykehjem er forsvarlig.

Kommunalsjef Anne Kari Haugdals svar på fylkesmannens tilsynsrapport er urovekkende.

Etter kort ha referert Fylkesmannens konklusjon om lovbrudd i Verdal kommunes tildelingspraksis, påstår og framhever kommunalsjefen at Fylkesmannen gir Verdal kommune skryt for god utredning i forkant av nedleggingen av 24 sykehjemsplasser ved ØBH.

Det fylkesmannen skriver i tilsynsrapporten er noe helt annet:

Det skal understrekes at fylkesmannen ikke har tatt stilling til kommunens bedriftsinterne beslutninger, herunder beslutningen om å avvikle 24 plasser ved Ørmelen bo- og helsetun

Fylkesmannen mener at avviklingen av totalt 24 plasser ved Ørmelen bo- og helsetun fikk konsekvenser utover å flytte 19 beboere til Verdal bo- og helsetun. Fylkesmannen er av den oppfatning at Verdal kommune ikke i tilstrekkelig grad gjennomførte risikovurdering i forkant for å få kunnskap om avviklingens konsekvenser på kort og på lang sikt både for eksisterende tiltak, og for etablering av nye tiltak.

Resultatene av kommunens disposisjoner kan uttrykkes på følgende måte:

Avvikling av 24 sykehjemsplasser, samt direkte plassering av 60 brukere/pasienter fra sykehus til institusjonsplass (korttids/langtids) =

Redusert tilgang på institusjonsplasser =

Større etterspørsel/press på eksisterende plasser =

Knapphet på plasser =

Manglende tilbud =

Dårligere funksjonsnivå på hjemmeboende brukere/pasienter =

Større behov for tjenester =

Større etterspørsel/press på korttidsplasser =

Knapphet på korttidsplasser =

Manglende tilbud =

Større belastning på pårørende =

Større etterspørsel/press på avlastningstilbud =

Knapphet på avlastningsplasser =

Manglende tilbud =

Større arbeidsbyrde for ansatte i hjemmetjenesten.

Resultatet kan bli fare for svikt i tjenesteytingen, herunder i forhold til tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Til kommunalsjefen og rådmannens påstand om at et 30 talls sykehjemspasienter ikke hadde behov for et så bra tjenestetilbud som sykehjemsplass skriver fylkesmannen:

Fylkesmannen har fått seg forelagt sammenfatning fra Klinisk demensvurdering (KDV) og Barthel ADL-indeks av til sammen 235 brukere/pasienter av kommunale helse- og omsorgstjenester – i og utenfor institusjon. Kort oppsummert viser sammenfatningen at funksjonsnivået på brukerne/pasientene var høyere enn forutsatt. Etter det fylkesmannen kjenner til, ble konklusjonen fra sammenfatningen vektlagt før kommunens besluttet å avvikle driften av 24 plasser ved Ørmelen bo- og helsetun. Fylkesmannen er av den oppfatning at en vurdering av funksjonsnivå på et visst antall brukere/pasienter ikke er egnet til å overføres generelt til andre brukere/-pasienter. Fylkesmannen er i tvil om det kan trekkes entydige konklusjoner fra denne undersøkelsen.

Ny lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem trådte i kraft 1.juli 2017. Men det endelige forslag til forskrift er ikke egna til å redusere betenkeligheter i Verdal kommunes forvaltningssystem.

For å redusere risikoen for at økonomiske hensyn ivaretas på bekostning av brukerperspektivet i beslutningsfasen foreslo pensjonistforeningene:

Tildeling av sykehjemsplass avgjøres av Sentral inntaksnemnd. Teamet er tverrfaglig sammensatt av lege, sykepleiere med geriatrisk fagbakgrunn, ergoterapeut, fysioterapeut og representant fra den kommunale psykiatritjenesten.

At inntaksnemnd er nedlagt og avgjørelsen overlatt saksbehandlerkontoret, reduserer ikke risikoen for at økonomiske hensyn vil styre beslutningene. Kommunen forplikter seg ikke til å ha et tverrfaglig sammensatt saksbehandlerkontor.

For å styrke pasientens rettsikkerhet foreslo pensjonistforeningene at søknad fra fastlege eller anmodning fra sykehus om sykehjemsplass til en utskrivningsklar pasient bør være tilstrekkelig sjølstendig grunnlag for at pasienten har rett til langtidsopphold i sykehjem:

Dette er ikke tatt med i lokal forskrift.

Flere av høringssvarene krevde at kommunen skulle gå ut med en garanti at ventetida ikke må overstige 30 dager for pasienter som fyller vilkårene for rett til sykehjemsplass.

Den lokale forskriften inneholder ingen ventelistegaranti.

Vi snakker om pasienter som oppfyller kriteriene til sykehjemsplass, men fordi Verdal kommune har for få sykehjemsplasser må de vente på at noen skal dø før det blir ledig plass. Dette er ikke verdig.

Stein Aamdal