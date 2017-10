Mangel på sykepleiere er kommunenes største utfordring!

Debatt

KS arbeidsgivermonitor for 2017 ble nylig lagt fram. Sykepleiermangelen beskrives her som kommunenes største rekrutteringsutfordring, og aldri har den vært større.

Dette er alvorlig, og vi vet hva som skal til. Bedre lønn, gode arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger. I tillegg sier sykepleierne selv at gode fagmiljø er viktig. I likhet med i fjor oppgir kommunene at sykepleiere er den gruppen det er desidert vanskeligst å rekruttere. 65 prosent av kommunene sier i år at det er utfordrende å rekruttere sykepleiere. Legene er den nest vanskeligste gruppen å få rekruttert, 52 prosent svarer at dette er utfordrende. Så følger ingeniører og psykologer på de neste plassene, men et godt stykke bak.

Ikke bare er situasjonen alvorlig, men tallene viser også en markant økning fra 2016. Da beskrev 59 prosent av kommunene det som «meget» eller «ganske» utfordrende å rekruttere til sykepleierstillinger. Samtidig er det i denne sektoren en utbredt bruk av deltid.

På oppdrag fra NSF overvåker Retriever utlyste stillinger hver måned. Siste undersøkelsen omfatter alle utlyste stillinger fra og med februar til og med august 2017. Bare halvparten av utlyste sykepleierstillinger er heltidsstillinger på landsbasis. Nord-Trøndelag er dessverre verst i klassen på deltid og utlysning av hele stillinger. Noen eksempler fra de største kommunene viser at i Namsos ble det ii denne tiden utlyst 39 sykepleierstillinger, hvor av 33 % heltid. Levanger har utlyst 18 sykepleierstillinger, 22 % av disse er heltid. Verdal er her dårligst i klassen med kun 7 % av 15 stillinger utlyst som heltid i dette tidsrommet. Høylandet og Vikna er begge kommuner som har utlyst behov for 100 % stilling som sykepleier. De små kommunene har lenge kjent på rekrutteringsutfordringen, og lyser i større grad ut hele stillinger.

I KS arbeidsgivermonitor skrives det at «mange kommuner har et uttalt behov for flere sykepleiere. Dersom gjennomsnittlig stillingsstørrelse for denne yrkesgruppen øker fra dagens 80 % til 90 %, vil dette bidra med å redusere rekrutteringsbehovet med om lag 30 % frem til 2026.»

Norsk Sykepleierforbund vet, politikerne vet og kommunene vet at det i dag er en stor arbeidskraftreserve knyttet til deltid. Vi vet også at grunnet belastende arbeidsmiljø, er det høyt sykefravær, for tidlig avgangsalder og sykepleiere som velger å jobbe i andre sektorer. Dette er trender som må snus!

Vi kjenner dermed løsningen på sykepleiermangelen. I tillegg til bedre lønns- og arbeidsbetingelser sier våre medlemmer at de må ha et godt fagmiljø som gjør at sykepleiere finner det attraktivt å jobbe i kommunetjenestene. Politikere og arbeidsgiver sier at vi må få til en heltidskultur. Det første de da må gjøre er å lyse ut hele stillinger. Flere sykepleiere i hele stillinger vil igjen gi grobunn for gode fagmiljøer. Ingeniører og politi har like lang utdanning. For disse yrkesgruppene lyses det knapt nok ut deltidsstillinger.

Det handler om pasienter og brukere og hvilket tilbud de fortjener og hva de har behov for. Det handler om en primærhelsetjeneste som har stort behov for kompetanse i dag, og økende i fremtiden. Det handler om en samhandlingsreform som, hvis den skal lykkes, og må ha evne og kompetanse til å ta imot de pasienter som skrives ut fra sykehuset stadig tidligere, og ivareta dem slik at man hindrer reinnleggelse. Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for at sykepleiere jobber i hele stillinger, og at det er nok sykepleiere.

Når de som styrer kommunene nå selv har fortalt hvor skoen trykker, så har både helseministeren og lokalpolitikerne et ansvar for å løse dette. Kampen om arbeidskraften vinnes av dem som tar de ansattes arbeidssituasjon på alvor.

Sølvi Sæther

Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund Nord-Trøndelag