Tvungen AMS-måler på rettslig tynn is

Debatt

Til alle som har fått brev om at de nu får intallert AMS-målere til en pris på rundt 4000 kroner: Smart service Norge sendte meg sms om aksept av avtale om AMS måler på vegne av NTE på søndag (jf lov om helligdagsfreden), det betyr at det i henhold til Avtaleloven og alminnelig kontraktslovgivning er mulig ikke å akseptere avtale.

NTE hevder det ikke går an. Men forskriften åpner for unntak.. «(…) Forskriften åpner for at nettselskapene kan unnta enkelte målepunkter fra installasjon av AMS-måler. Hovedbegrunnelse for unntak: «Lavt og forutsigbart forbruk(…)», skriver NVE.

Dette hadde neppe stått i NVE-dokumentet om det da bare handlet om de som ikke tåler å bli utsatt for radiobølger med måleravlesning, slik NTE argumenterer for.

Ordlyden i forskriften binder etter min mening NTE som løftegiver fordi det skaper forventinger hos løftemottaker- jf lov om avtaler og forarbeider. Så jeg mener fremdeles at det skal gis rom for noen frihetsgrader for innehaveren av målestasjon. Jeg tror med andre ord at forsettet om å tvinge folk til å betale for AMS-målere ikke holder rettslig sett, selv ikke i Norge.

Terje Carlsen