Forurensning ødelegger for mange

Debatt

Forurensning er farlig for både dyr og mennesker. Visste du at kanskje du er med på å gjøre verden litt verre? Nå skal du få noen tips til å få verden litt bedre.

Miljøgifter gir miljøskader. Visste du det? Dyr og planter dør av forurensingen vi slipper ut, for eksempel eksos fra biler, utslipp fra fabrikker, gasser av forbrenning, olje og mye mer. Dyr kan dø av kvikksølv og bly. Det betyr jo at kvikksølv og bly er livsfarlig! Hvis du har et kjæledyr du er veldig glad i, en hund eller en katt, tenk hvis det ble sykt eller døde! Ikke av seg selv for den ble så gammel, men av forurensning eller noe annet giftig!

Drivhuseffekten er ikke bra for verden vår, for da smelter polene og isbjørnen kan dø ut og kanskje noen andre dyr også. Du har kanskje hørt og sett i nyhetene om at det har vært veldig mange naturkatastrofer i verden? Mange naturkatastrofer er ikke menneskenes feil, men mennesker er med å påvirke for eksempel flom, fordi forurensning kan føre til klimaendringer. Hvis havet stiger mer, kan kanskje noen øyer forsvinne om noen år!

Jeg mener vi må begynne å bruke mer fornybar energi. Vi må huske på bærekraftig utvikling. Hvis vi bruker opp all oljen, gassen og kullet, så blir det kanskje ikke mer olje, kull og gass til neste generasjon! Vi trenger ikke kjøpe mer ting enn vi behøver. Hvis vi senker forbruket blir det mindre produksjon, og da blir det mindre forurensning! Husk på drivhuseffekten!

Jeg mener at vi må gjøre noe med forurensingen nå! Vi forurenser for mye. Lykke til med å gjøre verden litt bedre!

Julia

13 år