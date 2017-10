Storbritannias vanskelige valg

Debatt

Landsmøtet for de konservative sist onsdag ble meget vanskelig for premiereminister Theresa May.

Hun leder et konservativt parti som spriker i alle retninger. Hennes utenriksminister Boris Johnson, kommer med den ene provokasjon etter den andre.

Da hun skulle komme med sin avslutningstale, kom en kjent britisk komiker springende opp til talestolen med et brev som han ropte var fra Boris. Jeg Boris er den rette premiereminister sto det. Hun fikk voldsomme hosteanfall, men fikk avsluttet talen ved hjelp av noen halspastiller.

May gav inntrykk av en lysende fremtid i utsikt når Storbritannia forlater EU en gang omkring 2022 som er det siste året som man nu går ut fra skal holde.

Brexit skal erstattes av bilaterale handelsavtaler, hvor hun bl.a. nevnte USA og India.

Det hun ikke nevnte var at USA for en tid tilbake sa at de ville importere produkter fra flyfabrikken Bombardier i Nord-Irland med en straffetoll på 219 prosent. Det vil gjøre produktene nærmest uselgelig og bringe 4000 arbeidsplasser i fare.

India på sin side, sier at en bilateral avtale neppe kan godtas, hvis indiske studenter ikke kan få komme inn i landet. Et prosjekt som ikke er populært hos Brexit-tilhengerne.

Detaljene for en overgangsordning med et tredjeland skal forhandles etter EU-traktatens artikkel 218, og skal godkjennes i 28 europeiske parlamenter, så lenge Storbritannia ønsker å være en del av det indre marked.

En slik ordning hvor Storbritannia fortsetter å betale til EU som i dag, hvor den eneste reelle forskjell er at Storbritannia ikke møter på EU sine møter. Dette synes jeg smaker mye av EØS avtalen Norge har med EU.

Dette blir regler som den britiske regjering og det britiske parlament ikke har noen innflytelse på.

En slik ordning vil være politisk uakseptabelt for Brexit tilhengerne i Storbritannia.

En annen ordning man arbeider med er at Storbritannia i en overgang fortsetter i store deler av EU-samarbeidet, som det indre marked etter skilsmissen. Her ønsker Therese May en overgangsperiode på to år.

Men det er stor uenighet i regjeringen. Skal dette ikke ende i kaos må hun forene regjeringsmedlemmene, noe som ikke blir enkelt. Og bak lurer Labour.

Financial Times skriver at regjeringens fremgangsmåte er under hardt press på grunn av Labours utspill om politikken.

Også at flere bedrifter er positive til Labours politikk som ønsker en myk Brexit.

Det går lang tid før Storbritannia kan si farvel til EU, eller om det kanskje vil bli en Remain.

Asbjørn D.K. Eklo

Europabevegelsen Levanger