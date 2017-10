Usolidarisk, Roksvåg

Debatt

Odd Helge Roksvåg skriver stort sett godt og morsomt. Det gjør han også i avisa Innherred 7. oktober. Men jeg er direkte uenig med ham når han langer ut mot politiet som ikke vil at ungdom uten 18 år skal ha adgang til parkfester og andre arrangementer der det selges alkohol, for eksempel i Folkeparken i Verdal. Jeg mener få 16-åringer har noen gevinst av delta på fester der det selges alkohol. For det er et uomtvistelig faktum at totalforbruket av rusmidler av rusbruk henger sammen med tilgjengeligheten – akkurat som skadevirkningene.

At det har gått bra med Roksvåg ifølge ham selv, gir ingen garanti for de mange. Lekmannsepidemiologi som Roksvågs artikkel er full av er ikke vitenskap. For liberalisering av skjenkepolitikken har sin dystre statistikk. Den har hatt store menneskelige omkostninger. Som når antallet kommunale skjenkebevillinger er blitt tredoblet de siste 30 årene.

Dette er altså et annet samfunn enn det du vokste opp, Odd Helge. Noen betaler prisen. Men kommunale bevillingsmyndigheter og festarrangører er stort sett mest opptatt av å øke skatteinngangen og å skape arbeidsplasser, ikke folks helse. Antallet kommunale skjenkebevillinger er tredoblet de siste 30 årene

Alkoholforbruket i dag er da også mer enn dobbelt så høyt som det var i 1960. Alkohol er blitt en «naturlig» greie i de fleste sosiale sammenhenger og på jobben, med lønningspils og julebord.

Alkohol brukes som smøremiddel i forretningsmiddager og lunsjer. Ifølge Helse og Sosialdirektoratet har omkring 100 000 nordmenn (2 av 100) så alvorlige problemer med alkohol at de trenger akutt hjelp for det. Tar man med barn og pårørende kan så mange som en million nordmenn være direkte berørt av den omfattende skjenkingen som samfunnet har åpnet for.

Da har man ikke tatt med de mange som pådrar seg et tilleggsmisbruk med vanedannede tabletter eller narkotika som følge av at alkohol endrer dømmekraften. En god del tar også sitt eget liv i rus som følge av dette.

Å kjempe for å øke tilgangen på alkohol for unge under 18 år er mot den bakgrunnen dypt usolidarisk, Odd Helge Roksvåg. Slik gir man ikke et håndslag til yngre generasjoner – og til rusmisbrukere som står på venteliste for behandling.

Terje Carlsen