La oss skape en region av hele Værnesregionen og Sør-Innherred

Debatt

Frode Revhaug (H) tar til orde for å skape en større region som omfatter Værnesregionen og Innherredskommunene Levanger og Verdal. Han foreslår også at Steinkjer vurderes inn i denne regionen.

Frode Revhaug fra Frosta var i flere år regionrådsleder for Værnesregionen som i dag omfatter Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal og Frosta. Disse kommunene har stått sammen i mange år og utviklet et tett og godt samarbeid for å skape et godt tjenestetilbud for sine innbyggere.

I forbindelse med diskusjonene om kommunesammenslåing ble Værnesregionsamarbeidet framhevet som et godt, men også et nødvendig alternativ for de mindre kommunene i regionen som ikke ønsket kommunesammenslåing av forskjellige årsaker.

Mange oppgaver kan løses på en bedre måte ved å samarbeide.

Jeg ble noe forundret over utspillet fra ordførerne i Stjørdal, Levanger og Verdal om å lage en nytt regionområde bestående av disse tre kommunene. Jeg ble forundret fordi jeg ikke kan erindre at Stjørdalsordføreren har diskutert dette med sine samarbeidspartnere i Værnesregionen, og enda større ble forundringen da den samme Stjørdalsordføreren er leder av regionrådet for Værnesregionen.

I Værnesregionen har vi i lengre tid diskutert hvordan vi skal fremme våre felles interesser i næringspolitikken, rekruttering av mer kvalifisert arbeidskraft og fremme offensive forslag overfor offentlige myndigheter som har hovedansvaret for utbygging av infrastruktur som tog, vei, fly og båtforbindelser med tilhørende kaianlegg m.v. nord for Trondheim.

Hadde vi vært samstemte og på banen tidligere, kunne vi vel ha knyttet våre høgskoleavdelinger nærmere til Trondheimsmiljøet i stedet for å la Universitetet Nord i Bodø ta over styringa av denne utdanninga.

Et annet viktig arbeidsområde for oss i tida framover blir utviklinga av Sykehuset Levanger. Det blir kamp om kronene og den kvalifiserte arbeidskrafta der også, og da bør vi stå sammen i denne kampen.

Samarbeid gjør oss sterkere!

Jeg vil minne om at Namdalskommunene har gått sammen i en egen Namdalsregion som skal være en felles talerør for disse kommunenes interesser opp mot statlige myndigheter, den nye administrasjonen av Trøndelag og mange andre premissleverandører og beslutningstakere.

Jeg er enig med Frode Revhaug som vil invitere Steinkjer inn i den nye regionen, og for meg er det naturlig at Inderøy også får samme invitasjonen!

Jeg vil understreke at den nye regionen i hovedsak skal være et talerør for våre kommuner i næringsutvikling, infrastruktur, spesialisthelsetjeneste og høgskole og universitetsutdanning m.v.

HELE Værnesregionen må inviteres inn i dette samarbeidet, og jeg oppfordrer regionrådslederen for Værnesregionen om å ta et initiativ til dette.

Egil Haugbjørg

Fylkestingsrepresentant for Venstre og medlem i det pol. arbeidet i Værnesregionen