TV-aksjonen 2017 – til «Det viktigste av alt»!

Debatt

TV-aksjonen på NRK går i år til UNICEFs arbeid for å gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan, - barn som er rammet av krig og konflikt.

I Nord-Trøndelag er både private bedrifter, offentlige myndigheter og et utall organisasjoner aktivt med og støtter opp om årets aksjon. Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag, representerer ca 5200 lærere og ledere i skoler og barnehager er selvsagt aktivt med som støttespiller. Fokuset i årets aksjon treffer alle lærere og ledere i opplæringssektoren både i hjertet og i hjernen.

Landene som årets aksjon er rettet mot har store utfordringer i sine utdanningssystemer. De mangler det meste. I følge UNESCOs Institutt for statistikk (UIS) mangler det allerede i dag 1,6 millioner lærere på verdensbasis for at vi skal nå FNs mål om at alle verdens barn skal få grunnleggende skolegang. Det forventes at dette tallet vil stige til 3,3 millioner i 2030 som følge av befolkningsvekst og utvidelse av skolegangen. En planlagt utbygging av ungdomstrinnet vil gi behov for opprettelse av 5,1 millioner nye lærerstillinger på verdensbasis. Årets aksjon – vår giverglede – kan bidra til å bedre situasjonen en god del i mottakerlandene.

Problemene er mange i mottakerlandene – opplæring av de unge er den viktigste løsningen. TV-aksjonen er rettet mot «Det viktigste av alt» - den er rettet mot skolegang for barn og unge.

TV-aksjonen har utarbeidet veldig gode undervisningsopplegg tilpasset de ulike alderstrinn. Disse finnes på nettsiden Salabys.no. Jeg forventer at alle klasser i de nord-trønderske skolene benytter disse gode oppleggene. De dekker mange opplæringsmål i skoleløpet.

I tillegg oppfordrer vi alle som har anledning til å gå med bøsser, og absolutt alle til gi så det svir den 22. oktober!

Bjørn Wiik

Fylkesleder, Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag