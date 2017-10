Hvordan Skogn kan overleve en konkurs

Debatt

I løpet av denne uka får vi avklart skjebnen til Norske Skog-konsernet. Det som var utenkelig inntil nylig, ser nå ut til å bli en realitet. Som stemningen er blant selskapets långivere akkurat nå går det trolig mot konkurs. Kreditorene som ikke er pantehavere i selskapet, har stått fram i tur og orden og avvist redningsplanen som styret la fram i forrige uke. Det er et høyt spill som har skjedd. Det er i dag ikke så opplagt å peke på hvem det er som blir sittende igjen med svarteper som den store taperen.

Tror på videre drift. Norske Skogs vugge sto i vår midte. For vel 50 år siden ble grunnlaget lagt gjennom etableringen av Nordenfjeldske Treforedling i Skogn. Den lokale fabrikken har opp gjennom åra spilt en sentral rolle i utviklingen fra den første papirmaskin ble satt i drift på Fiborgtangen, via ekspansjon og storoppkjøp over hele verden, fram til i dag, når det mest sannsynlige utfallet er en konkurs for papirkonsernet. Tillitsvalgte fra Skogn har som regel hatt en plass ved styrebordet. Funksjonærer er sendt verden rundt for å drive de nyinnkjøpte fabrikkene.

Av den grunn er det nok knyttet stor spenning til utfallet av de gjeldsforhandlingene. Når det gjelder det som skal skje etterpå virker det likevel å være ganske lugnt blant de ansatte på Fiborgtangen. De virker å føle seg ganske så sikre på at driften i Skogn vil bli videreført under en ny eier om konsernet går over ende. Dette ble gjentatt klart og tydelig av ordfører Robert Svarva i Adressa sist lørdag. Det trengs ingen beredskap fra kommunens side, fordi kommunen ikke tror på et annet utfall enn av Skogn blir drevet videre uansett utfall.

I kulissene. Ordføreren, som selv har lang fartstid som operatør og tillitsvalgt i avispapirproduksjonen på Skogn, vet nok hva han snakker om. Forhandlingene som skjer blant pengeflytterne har de ingen innflytelse på uansett. Her er det amerikansk storkapital som først og fremst er inne i bildet. De er ikke opptatt av norske arbeidsplasser, eller verdiskapningen som skal skje fra de norske skoger og ut på et verdensmarked. Men, det er opplagt at det foregår et omfattende arbeid i kulissene, med norske kapitalinteresser, fagbevegelsen og skogsamvirket i hovedrollene.

Det blir spennende å se hva de kommer opp med!