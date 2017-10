Tigging, svar til Andreas Tronsen

Debatt

Akkurat som ventet ble det reaksjoner på det jeg skrev i Innherred om romfolk og tigging. Jeg beundrer folk som jobber tett på romfolket gjennom Kirkens Bymisjon og har hørt flere av deres historier.

Innlegg Aggressiv tigging? «Kjære Ole Kristian Salater. Jeg leser innlegget ditt om tigging med stor forundring.»

Jeg flyttet sørover i 1950. Mesteparten av mitt liv har jeg arbeidet og bodd i Oslo og flyttet tilbake til Levanger i 2002.

Innlegg – Politikerne i Levanger må ta grep og forby tigging – I lille Levanger har vi ikke merket så mye til aggressiv tigging enda, men det er bare foreløpig, skriver Ole Kristian Salater.

I prinsippet er jeg helt enig med deg, og skulle ønske at du har rett, men mine erfaringer med romfolk stemmer mer med NRK's dokumentar. Jeg har kanskje sett mer baksider av romfolks aktiviteter enn folk flest, og dømmer ut fra det. Uansett er det feil å dra alle over en kam. Problemet er så stort og virker så uløselig at det neppe kan løses med tigging på gata i Levanger.

Ole Kristian Salater