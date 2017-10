Debatt

I Adresseavisen den 20.9. står det om en solidaritetskonsert for Palestina i Nidarosdomen.

Det høres da fint og riktig ut, at Palestina skal bli en egen stat og okkupasjon skal ta slutt.

Men har kirkens folk, prester og biskoper tenkt over hva slags stat et «befridd» Palestina vil bli?

Hvis de tror at det blir et vanlig demokrati så glem det fortest mulig.

For det skal ikke stor fantasi til for å se at Palestina vil bli et «Hamasstan» kontrollert av IS og en del av kalifatet med sharialover.

Palestinerne kan være sjeleglad så lenge de er «okkupert» av Israel, det blir nok adskillig verre hvis de blir «befridd» av IS.

Meningsmålinger blant palestinsk ungdom viser at de vil heller ha israelsk og vestlig livsstil i stedet for hamasdiktatur.

Så kirkens folk burde tenke seg om en gang til før de i realiteten gir sin støtte til IS og andre terrororganisasjoner i kampen mot Israel.

Annar Bjørsmo