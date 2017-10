Kriminell?

Debatt

Hver gang det er snøscooter i media blir det nevnt villmannskjøring og naturvern, jeg kjenner meg lite igjen i det meste som blir skrevet.

Jeg er et vanlig hektisk hverdagsmenneske som ser veldig fram til snø og vinter når jeg kan ta med meg familie og venner ut på scootertur. Jeg kjenner en utrolig lykke når jeg setter meg på scooteren min, og kan ikke fatte at noen synes at jeg er et dårlig menneske for det!

Vi har kjøpt hytte i Sverige på grunn av dette, heldigvis ble aldri Jämtland norsk igjen. Vi bruker helgene på langturer og kortere turer der vi har leirplass med grilling i alle varianter. Ungene koser seg ute hele dagen, graver snøhule, fisker, aker og spikker, synes det er veldig positivt å få dem bort fra TV og telefon ei stund.

For all del, vi går på ski også, men størst stas er uansett snøscooter. Når vi kjører fra hytta og ut i naturen møter vi folk på ski som smiler og vinker til oss, de er glade for å ha et scooterspor å gå etter. Men jeg har også hørt et tilfelle der scooterkjørere som har kjørt lovlig med handicapturist har blitt slått etter med skistav, da snakker vi lavmål.

Vi kjøper snøscooter og betaler en hel masse avgifter, til og med årsavgift, for noe vi IKKE får kjøre med her i Verdal... Tenker naturen er stor nok for alle her også, de som vil gå alene på ski trenger ikke å gå i scooterleden, og selvfølgelig må scooterkjørere holde seg på oppmerkede områder.

Når snøen forsvinner er det ikke mye spor igjen. Jeg har tenkt noen ganger i løpet av sommeren når jeg har gått toppturer at det er bra det ikke er scooter som har laget disse sporene. For mange områder er helt opptrampet.

Jeg synes uansett at Ti på topp er en veldig positiv ting, alt som kan få folk ut i naturen er bra. Vi må respektere hva andre gjør i fritiden, om det er ski, scooter, sykling eller toppturer.

Om leden mellom Vera og Sandvika blir stoppet, er det et tap for bygdene. Jeg hører mange på begge plassene er veldig positiv til snøscooter. Da føler jeg at det bli feil når noen personer (tror faktisk ikke det er så utrolig mange) kan få stoppe dette prosjektet.

Det kan jo faktisk hende at dette kan gå bra, kan hende at folk holder seg innenfor reglene, tror ikke noen bare gasser på om de ser en reinsflokk. Samene kjører vel både scooter, ATV og cross selv så vidt jeg vet.

Jeg tenker at politi som kjører scooter og helikopter i fjellet fra før antagelig kommer til å ha kontroll her også, samt at det må bli en ordning med ledvakter som det er i Sverige.

Vi har flere forhandlere i Innherred selv om det per dags dato er forbud. Tenk for et løft dette kan bli for næringslivet. Trafikkskolene som har snøscooteropplæring må til Snåsa for å få den praktiske delen. Det hadde nok vært enklere med Sandvika da kanskje.

Tenk hvilke muligheter dette kan bli for vårt samfunn, her må ALLE gjøre sitt beste for at dette skal gå bra.

Ragnhild Ervik

Snøscooterelsker