Usynlig lokalmat og gårdsmat?

Debatt

Midt i matfatet, eller som danskene sier, i smørhullet av lokalmat/gårdsmat ligger byene Levanger og Verdal uten et tilbud om lokalmat fra det som kalles Den Gyldne Omvei.

For to, tre uker siden handlet undertegnede kyllingfilet fra Ytterøykylling hos Bunnpris på Nesset, men nå er den borte, hvorfor? Samme situasjon er det i hvilken som helst butikkjede, ingen kylling fra Ytterøya og ikke noe fra de øvrige produsentene av lokal mat, man må på Obs Steinkjer for å komme over noe lokalmat.

Det er en skandale at butikkjeder, som er omringet av produsenter av lokalmat, ikke ser behovet for at kundene kan få kjøpe lokalprodusert mat fra «bøgda».

Må man virkelig ta turen til Steinkjer, Trondheim eller turen på Den Gyldne Omvei for komme over lokalprodusert mat, hva med å gjøre det mer lettvint både for kundene og lokalprodusentene.

Undertegnede kjører gjerne rundt omkring til gårdsutsalg for handle lokalmat, da gjør man både seg selv og bonden en tjeneste.

Levanger kommune har i sin egen «hage» Ytterøykylling og «Svin på skogen», to lokalmatprodusenter som høster mye skryt for sin lokalmat; synd at kundene må vente til at neste martnan skal begynne, for å få kjøpt deres produkter.

Harald Berg