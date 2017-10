Vi må avskaffe barneekteskap

Debatt

I Norge er det lov med barneekteskap. Her i Norge får barn gifte seg. Hvis du får tillatelse av fylkesmannen og foreldrene dine, kan du gifte deg som seksten-åring i Norge. Kanskje du ikke ser en seksten-åring som et barn, men i artikkel 1 i FNs konvensjon om barns rettigheter står det «Alle under 18 år er barn, hvis ikke en tidligere alder er lovfestet av staten».

Når du er seksten år kan du ikke kjøre bil, stemme, kjøpe tobakk, drikke og kjøpe alkohol, du kan ikke en gang kjøpe nesespray. Men du kan gifte deg. I loven om ekteskap kapittel 1, §1a står det at 16- og 17- åringer kan gifte seg. Derfor er Norge ikke blant landene som forbyr barneekteskap.

Vi kan ikke prøve å avskaffe barneekteskap i andre land, hvis det er lov med barneekteskap i vårt eget land. Vi må være et foregangsland for de andre landene. Du kan ikke si til barnet ditt «Du kan ikke spise godteri på ukedager» hvis du gjør det selv. Det er viktig å være gode forbilder, for at det faktisk skal skjeen forskjell.

Organisasjonen «Wedding Busters» har samlet inn over 9000 underskrifter mot barneekteskap. De vil innføre en absolutt 18-års grense for ekteskap i hele verden. Også i Norge.

Over 40 000 jenter gifter seg- hver dag. Vi kan ikke leve i en verden der unge jenter blir giftet bort til eldre menn, og mister sjansen til utdanning og et fullverdig liv. De mister sjansen til en ordentlig utdanning og barndommen sin. Mange jenter mister livet under fødsel, fordi kroppene deres ikke var i stand til å føde enda.

Vi må få stoppet barneekteskap! Alle barn har rett til å gå på skole, og få sjansen til et fullverdig liv. Ingen fortjener å bli giftet bort som barn. Vær med på kampen mot barneekteskap! Du kan gjøre en forskjell, og sammen kan vi avskaffe barneekteskap i hele verden, også i Norge.

Benedikte Maria Kjølsvik