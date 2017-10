Yenkee go home!

Debatt

For første gang siden 1991 står det nå USA-bombefly lastet med atomvåpen i beredskap 24 timer i døgnet. Gamle B-52 har også blitt tatt i bruk. I president ordre 13223 fra forrige uke, blir det gitt anledning til å kalle inn pensjonerte flyvere til ny tjeneste i US-AF.

Faren for atom-krig er nå overhengende, skal vi tro amerikanske media. Det framgår også at «Det hvite hus» forutsetter at alle NATO-land skal bidra i en ny storkrig!

Altså – vårt medlemskap i NATO kan når som helst dra oss inn i en atomkrig satt i gang på grunn av en manns mangel på kunnskap og ekstreme narsissisme. Det er vel på tide at vi lytter til Johan Jørgen Holts vurderinger; vårt interesse felleskap med USA vil ha begrenset varighet! Nå synes det som tiden har kommet.

Med dagens servile lederskap i Norge (les: Erna og Ine) kan en ikke forvente mye handling for å distansere oss fra «manne-barnet» (TYT-news) som nå styrer USA. Kanskje må vi gjøre som Holst foreslo – foreta en Europeisk styrkeoppbygging (trolig med Tyskland i en ledende posisjon), slik at vi ikke kommer i et skjebnefellesskap med USA.

Skulle det verste skje - at dette utvikler seg til en 3. verdenskrig, vet vi imidlertid at forhåndslagrene til US-marines i Trøndelag, USA-basen på Stjørdal og flyplassen på Ørlandet blir førsteslagsmål.

Ettersom en ikke kan forvente at noe vil bli gjort for å fjerne denne faren fra norsk side, gjelder nå den gamle fjellvettreglene – Grav deg ned i tide!

Rolf P. Ingvaldsen