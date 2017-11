Det er krise i Ap

Debatt

Martin Kolberg mener at valgresultatet vitner om krise for Arbeiderpartiet, og det norske sosialdemokrati.

Ja, - hva kan så grunnen være?

En gang var AP partiet for småkorsfolk på landsbygda og byene. Det var gjeldskrise og mange mennesker var på forsorgen.

Det var i den tiden at grunnlaget for Arbeiderpartiets storhetstid ble lagt.

Dagens situasjon er totalt forandret. De som styrer landet sitter med topplønninger, og særdeles gode pensjoner. Da er det vel vanskelig å tenke på velgere som har problemer med at pengene ikke strekker til.

Arbeiderpartiet burde tatt hensyn til at 5-12 % av befolkningen i Norge er fattige (OECD og EUs fattigdomsgrense)

Fattigdommen rammer noen grupper mer enn andre:

Unge enslige, enslige forsørgere, par med små barn, og familier med tre eller flere barn, innvandrere, langtidsledige, langtidsyke og mottakere av sosialhjelp. Pensjonister, bl.a. annet alderspensjonister som er alene.

SV ser på den store ulikheten mellom land og folk i verden. Dette er bra, men de nevner ikke fattigdommen i Norge.

Både de blå-blå og AP, har spilt fallitt under jordbruksoppgjørene. For Norge hadde i 2012 Europas desidert høyeste prisnivå på mat.

I 2012 var prisnivået på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Norge hele 86 % høyere enn det gjennomsnittlige prisnivået i de 27 EU land, målt i felles valuta (Statistisk sentralbyrå). Sveits og Danmark lå hakket under, med et prisnivå omkring 20 % lavere en det norske, mens Sverige lå omkring 33 % lavere. Makedonia og Polen hadde laveste prisnivået i undersøkelsen.

Både Høyre, Frp og AP må ta sitt ansvar, og særdeles SP som vil at bøndene skal tjene enda mer.

Men hva gjorde AP galt? Dette er min subjektive vurdering selvsagt.

Hvorfor ble det ikke nevnt under valgkampen at det var de med en årsinntekt på over 600.000,- som skulle få høyere skatt. Slik dette ble fremstilt skulle alle få høyere skatt når AP tok over.

Å komme med en forklaring etter valget, at det ikke var ment alle, virker ganske uforståelig.

Trygdeoppgjøret er først og fremst et svik fra Høyre. Men fra AP var det stille. Her kunne de ha gjort noe. Her var det stemmer å tjene.

En feil var det også etter min mening å gå så hardt ut mot Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Tapte stemmer her.

Nevner også Jonas Gahr Støres formuesforvaltning. En statsministerkandidat med en formue i øvre milionærsjikt må selvfølgelig måtte svare for alle disposisjoner. Han var ikke helt heldig her.

For at dette innlegget skal få en viss ballanse kan jeg med hånden på hjertet si at jeg slett ikke liker statsminister Erna Solberg.

Men noen må jeg like? Den ærligste og fineste statsminister Norge har hatt etter krigen: Det var statsminister Trygve Bratteli.