– Gutter bør da få ta lappen like tidlig som jenter!

Debatt

Seniorforsker i SINTEF, Dagfinn Moe påstår at unge menn har så umodne hjerner at de strengt tatt ikke bør få lappen før de er minst 23 år. De er ikke bare uerfarne sjåfører, men også umodne mennesker, mener forskeren.

Videre argumenterer han med at de unge mennene ikke er i stand til å se konsekvenser av handlingene de gjør, slik at de tar mange unødige sjanser i trafikken.

Jeg kan ikke annet enn å si meg uenig i påstandene til Dagfinn Moe, fordi dette er en sak som omhandler likestilling. Mener han virkelig at det skal være forskjell mellom jenter og gutter på dette området? Selv om gutter har en påvist tregere utvikling enn jenter både med tanke på umodenhet, men også andre områder, er det ingen grunn til at dette skal gå ut over deres mulighet til å komme seg frem her i livet.

For det første handler dette som sagt om likestilling. Bør ikke alle unge få like muligheter når det gjelder bilkjøring og trafikkopplæring? Det viktigste er jo å behandle alle likt uansett kjønn eller legning. Likevel er det noen som mener det er uansvarlig å la en gutt på 18 år sitte bak rattet på en bil alene. Jeg derimot, mener dette er noe som bør tas tak i. Bør vi ikke heller fokusere på å lære opp unge på en bra måte så de kan ha kontroll over kjøretøyet, i stedet for å begrense deres muligheter?

Den andre årsaken til at jeg er uenig i disse påstandene er utdanningsløp og jobbmulighet. Se for deg at du er en gutt på 20 år som har fått deg lærlingeplass eller fast jobb i en bedrift, i en annen kommune enn den du er bosatt i. Du er en ung student og har ikke mye penger, og har derfor ikke mulighet til å bo på hybel. Du må takke nei til drømmejobben din, fordi du ikke har mulighet til å komme deg på jobb selv. Er du heldig kan du ta toget, men dette blir dyrt i lengden, og da kommer vi igjen tilbake til det med «studentøkonomi». Dessuten er sjansen ganske liten for at bedriften du er blitt tilbydd plass ved, har gåavstand fra togstasjonen. Du har ikke førerkort, og må ta til takke med jobbtilbud nummer to. Dette er kanskje en bedrift du ikke trives i, eller kanskje du vil utvide horisonten din, og prøve ut andre kommuner/ fylker. Du stoppes på grunn av mangel på førerkort. Det står ikke på lyst eller interesse, men regler.

På bakgrunn av det jeg har skrevet, vil jeg konkludere med at unge, uansett kjønn, bør få like muligheter i trafikken. Vi bør ha et samfunn der utviklingen av mennesker aksepteres, selv om vi alle er forskjellige. Så, til alle gutter og jenter, ta lappen, kjør opp!

Maren Okkenhaug