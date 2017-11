Tanker og meninger om smått og stort

Debatt

Hvordan skal dette ende?

Når vi får samme regjeringen enda i 4 år, jeg håper endelig at Posten består, for takket være regjeringen måtte mange gå fra sine stillinger, tross etter 35 – 40 år, en skam at denne regjeringen skulle få bestå, men den som lever får sjå, om de snart må gå.

Så er det sammenslåinga av nord og sør Trøndelag, det tror jeg blir vanskelig, for tross alt har Nord-Trøndelag mere å tilby enn de i sør.

At Trondheim har vært byen til alle trøndere er tull, for de nord for Steinkjer har Namsos. Vært byen de bestandig handlet i.

Så har vi idretten, ja hva har ikke de nordtrønderske utøverne prestert i mange år, både i sommer- og vinteridrett, så der kommer sørtrønderan på siste plass.

Her i Levanger diskuteres om matjorda på Mo gård skal bli parkeringsplasser eller utbygging til Magneten. Min mening i den saken, la matjorda være, for noe grønt og frodig må vi få beholde i byen. Vi har mer enn nok av leiligheter.

Vi har jo i den senere tid i byen fått mange kafeer og spisesteder, og det er bra. Savner et sted hvor vi pensjonister kan få kjøpt en god kopp kaffe med noe til, et sted hvor en kan få gjøre forskjellig ting og får høre fin musikk. Alle pensjonister like spille og mye forskjellig, et sted vi kan sitte i fred og nyte bekjentskap. Har nevnt dette for ordfører Svarva, men det er stilt.

Også kunne vi som bor i Okkenhaugsvegen og oppover mot Frol få en 10 seters buss til å gå i to dager i alle fall. Mange eldre savner transport den veien, og også på Bruborgsiden. Ingen buss går i disse trakter.

Ellers har vi hatt oktober med de farger som hører til, men høststormen har ikke kommet enda. Så vi har kanskje noe i vente.

Ønsker dere alle en fortsatt fin høst.

Marit Wikhammer