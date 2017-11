Javisst, Levanger er perfekt vindyrkeland

Debatt

Trønder-Avisa presenterer på avisas første side to italienere som har funnet ut at Levanger-klimaet, var det beste sted for en norsk vingård.

Alt til våren skal man komme i gang med planting av økologiske vinranker i Levanger. Noe sted er ikke nevnt, men Nesset har noe varmere klima en Frol.

Levanger blir aldri nevnt i NRK værmeldinger. Vi ser temperatur på Steinkjer og Trondheim. Aldri Levanger. Dette er en ren misunnelse. På TV står det Steinkjer 0.gr.- og Trondheim + 1gr. At det er 11 varmegrader i Levanger hopper man glatt over. (Nesset-temperatur.)

Men Italienerne har funnet ut at klimaet, spesielt på Nesset passer, og gjør det realistisk med helnorsk vinproduksjon.

Ja. Hvilken drue (Vitis vinifera) vil man velge? Cabarnet Sauvignon, eller Pinot Noir blir for vanlig.

Syrah (Australia Shiraz) er min favoritt. Men hvorfor ikke Barbera som dyrkes i nordlige del av Italia, som har lik, Nesset-temperatur.

Eller vil de våge seg på Negroamoro. Italiensk med høy alkohol styrke.

Men vinen må ha et navn: Jeg vil foreslå: Le-le-Levanger-le. Oppkalt etter revyen på Sagas Hall under byens 100 års jubileum (musikk, tekst: Per Kvist).

En undertekst kunne være: Stad i ljus. I et land utan namn. Ge mig liv, der allting føds på nytt. Det var jo Levanger Tommy Kørberg tenkte på da han fremførte denne vakre sangen. Dette forsto også Hans Marschhäuser da han sang den i en tidligere revy.

Mange har omtalt vin: Torkjell Berulfsen sa at han på under 15 minutter kan si om det er rødt eller hvit vin i glasset hvis det er bra med lys i lokalet (ikke dårlig). Den amerikanske president Benjamin Franklin sa at vin er et bevis på at Gud elsker oss, og vi skal være lykkelige. Skal minne Kjartan Bergsli om dette til hans neste preken.

Arne Garborg var vel ikke avholdsmann, selv om han også snakket nynorsk. For han sa: Er vinen god, blir man tørstere jo lenger man holder på.

Louis Pasteur sa: Vin er det sunneste og mest hygieniske drikk som finnes. Han må jo vite hva han snakker om, han som fant opp pasteuriseringen av melk.

Nå uttaler vinkelneren Erik Strugstad at han gleder seg til å se trøndere tråkke vindruer i tønner på gårdstunet. Vel, jeg trodde de brukte pressemaskiner nå.

Men her skal det brukes gamlemåten, skriver avisa. Da blir det å finne noen damer med store føtter, det skal finnes flere i Frol.

Jeg ønsker til lykke med den nye Levanger-vinen og gleder meg til å smake.

Asbjørn D. K. Eklo