Å komme over

Debatt

Det er ganske mange sannheter og flere halvsannheter.

Vi som kommer fra mer lukkede samfunn har aldri fullt ut kunne sagt akkurat hva vi mener. Vi har mange tradisjoner og kulturelle rollemønstre som alle må følge. Hvis ikke dette gjøres, kan en bli sosialt utstøtt.

Flyktninger fra land i øst spør seg alltid; hvorfor kan gutter i vårt land gjøre som de vil, men ikke jentene?

Det kommer alltid halve svar og halve sannheter. Dette har med vår «kultur og tradisjon» å gjøre.

Men faktisk er et annet svar noe som handler om «æres-kriminalitet». De fleste synes at jenter må være «jomfru» til de blir gift. Har ei jente sex før ekteskap kan det bli et så stort problem at det er verd å drepe for.

Det er dette de fleste tror på, men som de ikke forteller om. Men de svarer på samme måte som de tror andre liker. Denne tradisjonen er avleggs og har slitt ut mange og påført mange et elendig liv.

Jeg skal stå opp for enhver organisasjon som kjemper for oppheving at ekteskap av mindreårige. Dette gjelder også flere flyktninger som kommer til Europa, og som fortsetter med denne praksisen selv om det er forbudt.

å få slutt på denne fossile mentaliteten, spesielt blant menn som kommer fra mannsdominerte samfunn der menn har lov til det ene og det andre som andre ikke har. Dette skjer i land og steder der menn kan ta jenter ut fra skolen av flere grunner. Disse mennene forteller deg ikke hele sannheten fra sine samfunn, der alt «er perfekt».

Det ligger en uforenlighet i dette når menn kommer i et nytt samfunn. Her må de være annerledes. Det er ikke lenger slik at bare menn kan danse, klemme, snakke med andre. Her må jeg også nevne dette med at noen muslimske kvinner nekter å håndhilse, men i stedet løfter hånden til brystet. Det er en ting som ikke representerer meg og flere arabiske kvinner. Hvis noen opplever dette som en uanstendig bevegelse og handling, må folk komme over det. Dette gjelder også andre trivielle ting som er til hinder for integrering i det nye samfunnet de skal bli en del av.

Til slutt må jeg si at selv om vi har opplevd vanskelige ting, må vi gi et godt bilde av oss selv som flyktninger. Mange kjenner lite til våre opprinnelige hjemland, og hva slags liv vi hadde. Men vi må kunne gi gode svar.

Til nordmenn vil jeg si at vi flyktninger ikke er like. Vi representerer hver for oss seg selv, slik nordmannen også gjør i sitt liv.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokal-avisa ukentlig.