Optimismen rår i vår hjemlige næringsliv

Debatt

Han prøvde så godt han kunne, sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets, da han møtte lokale næringslivsledere på Stiklestad fredag ettermiddag. I kjent stil klarte han å finne mulig mørke skyer på den økonomiske himmelen. Når det meste er på stell, når ledigheten går ned, lønnsomheten opp og optimismen er tilbake for fullt, er det erfaringsmessig fornuftig å bu seg på en ny krise. Vi vet av erfaring at ingenting vokser inn i himmelen. Men det er vanskelig, nesten umulig, å tidfeste når den neste smellen kommer, og hvordan den slår ut.

Det går bra. Det fungerte som en tankevekker, men ingen satt med følelsen av en kalddusj. Alt annet som ble presentert på sparebankens temamøte gir pekepinn i en retning. Det går godt i vårt hjemlige næringsliv. Og forventningene er at det skal gå enda bedre neste år. Konjunkturbarometeret for Midt-Norge, som banken har fått utarbeidet og som de presenterte i går, indikerer det samme. Bryter du det ned til de vel 1300 virksomhetene i Levanger og Verdal som er analysert får du ikke heller ikke noe annet svar. Optimismen som preget et fullsatt auditorium på SNK er til stede i fullt monn også i lokalsamfunnene utenfor. Rapportene som gis fra lederne er at det går jevnt over veldig bra i år. Neste år blir det enda bedre.

Godt nytt. Dette er gode nyheter for de fleste. Innerst inne også for den kjente sjeføkonomen som har bygd sin image rundt å advare oss andre og lage spådommer om den neste krisen. Oppturer dør ikke fordi de blir gamle. De dør fordi de blir slitne, etter at for mye har gått for bra for lenge, ifølge Harald Magnus Andreassen. På ett eller annet tidspunkt får han jo også rett. Vi har da lært at etter sju fete kommer det sju magre år.

I Nord-Trøndelag når vi sjelden opp på den høyeste bølgen når det er skikkelig opptur. Det er positivt i den forstand at vi heller ikke bruker å havne nederst i bølgedalen. Vi holder oss på det jevne. Og framstår som ganske så jordnære.

Sparebanken har undersøkt bilholdet blant dem som tjener mest i samfunnet. 377 millionærer i Nord-Trøndelag kjører Suzuki. Forekomsten av Porscher og andre luksusbiler er bortimot fraværende. Andre steder i landet bærer litt preg av det motsatte. Jeg velger også å se på bilholdet som et godt tegn.

(Lederkommentar i Innherred 11. september 2017)