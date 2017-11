Debatt

Jeg satt og slumret i stresslessen og fantasien tok meg.

Eldrebølgen er over oss, og vi har ikke finfølelse nok til å forlate denne jammerdalen før vi nærmer oss 100 år.

Jeg fantaserer og ser meg selv liggende svak og avkreftet i sykesengen. På mitt nattbord står en monitor, en skjerm og et tastatur som lyser. Plutselig dukker en sykepleier fram på skjermen og snakker til meg: «Hvordan har du det i dag, fru Karlsen?»

Stemmen sier så videre:

Trenger du medisin ... tast 1

Er du tørst ..... tast 2

Er du sulten .... tast 3

Skal du på toalettet ... tast 4

Jeg taster 4 med skjelvende hånd.

Svaret kommer: «Det er for øyeblikket stor trafikk på avdelingen. På grunn av innsparing har vi kun to pleiere på avdelingen hvor det er 40 pasienter. Vi skal hjelpe deg så fort vi kan. Du står som nummer 16 i køen! Vennligst vent.»

Og ventemusikken er: «Kom mai du skjønne milde».

Ja, ja, det går mot sommer.

Musikken stopper og stemmen bryter inn: «Du står nå som nummer 14 i køen. Vennligst vent.» Og så: «Kom mai du skjønne milde.»

En vakker sang, men det hjelper så lite.

Etter en time er det for sent.. Hvilken tast skal jeg trykke på for å bli vasket og få rent sengetøy?

Det vet jeg ikke, men jeg rykker jo stadig framover i køen...

«Kom mai du skjønne milde».

Svein-Erik