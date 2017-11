Synne Anette mener to bussjåfører i Levanger er kjempeflinke, men resten bør skjerpe seg

Debatt

En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør. I Levanger kan ikke denne sangen synges om bussjåførene - for å si det sånn! Jeg heter Synne Anette, og er elev på 2. året ved Levanger videregående skole. På mandag ettermiddag tok jeg bybussen fra busstoppet «Magneten» til «Nesset U. skole», da jeg kjente en irritasjon som jeg følte måtte ut, fordi jeg er sikker på at jeg ikke er alene om dette.

Nesten daglig bruker jeg bybussen på Levanger for transport rundt omkring i den fine byen vår. Jeg er egentlig fornøyd med å ta buss, da bussholdeplassen er i nærheten og jeg kommer dit jeg ønsker. Men så har det seg slik at opplevelsen av bussturene gjør at bare den korte bussturen til skolen blir utrivelig. Uaktsom kjøring, lite imøtekommende og overlegne sjåfører, er det som møter meg nesten hver gang jeg hopper på bussen.

Med uaktsom kjøring mener jeg bråbremsing, for høy fart og kjappe svinger. Jeg forstår at tidspunktene er viktige, slik at passasjerene kommer dit de skal til rett tid, men når man ligger fem minutter bak skjema så betyr ikke det at den lovbestemte farten som står på skiltene plutselig blir høyere! Farten på stedet er bestemt slik, fordi forholdene sier at det ikke skal kjøres fortere.

Jeg trodde bussjåfører skulle være gode trafikanter, fordi de transporterer tross alt andre mennesker (ofte full buss også!). Når det kommer til det å bli møtt, så kan det beskrives med et surt ansikt hver gang jeg entrer bussen. Har du en dårlig dag: Smil allikevel, du er på jobb!

Når du er en bussjåfør som møter mennesker hver eneste dag på jobb, så bør du kunne strekke litt på smilebåndene. Dette gjelder uansett, tenker jeg.

På høsten/vinteren klokken 07.38 tar jeg buss fra «Nesset U. skole» for å dra til skolen. Ved dette tidspunktet kan bussen være stappfull, og opptil 10 minutter forsinket. Sikkerhetsbelte er den beskyttelsen man har når man sitter i bussen, men hva skjer når bussen er full, og det eneste du kan gjøre er å stå - ubeskyttet? Jeg har ved flere anledninger måttet stå uten noe form for beskyttelse rundt meg, fordi det ikke finnes ledige sitteplasser.

Før de nye bybussene kom så var det busser med nok sitteplasser, slik at det å ta bussen var null stress - fordi det var nok plasser for alle, med setebelter! Nå har vi busser med mindre plass og mindre beskyttelse. Det hjelper lite med gratis WiFi og muligheter for lading av mobil ombord, når sikkerheten er det som er viktig.

Jeg vil avslutte med å si at det er to bussjåfører jeg synes gjør en veldig god jobb. Disse to, synes jeg, fortjener ros for den jobben de gjør. Det er ikke ofte jeg ser dem på bussen, men når jeg først gjør det vet jeg at reisen blir trygg. To smilende, imøtekommende menn som kjører slik det skal kjøres. De haster ikke i trafikken, og beklager hvis bussen ble noen minutter for sen. De hjelper de eldre, og kvinner/menn med barnevogn når de skal på bussen, og venter til alle har satt seg ned før de kjører avgårde.

Jeg aner ikke hva de heter, men jeg vet at neste gang jeg ser dem skal jeg fortelle dem hvor god jobb de faktisk gjør. Bussjåfører som dette gjør reisen min trygg. Takk for det.

Synne Anette Olsborg