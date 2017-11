Vinn eller forsvinn, det kalles framskritt

Debatt

I går deltok jeg på NxtMedia-konferansen i Trondheim. I neste uke er det Industriens dag over et par dager i Verdal. Bare for kort tid sida ville dette vært to helt forskjellige konferanser. Utenfra betraktet framstår de kanskje som det i dag også. Men, de har en klar fellesnevner: Hvordan forholder vi oss til store endringer som kommer i kjølvannet av digitaliseringen av arbeids- og samfunnslivet.

Hva er nå dette? Det er nok et trivielt spørsmål for mange. Ordet «digitalisering» skaper en avstand til de fleste av oss. Dette skjønner vi oss ikke på. Vi har mer enn nok med å forstå gårsdagens nyvinninger. Når det kommer til morgendagens, med alle de engelske ordene, som «artificial Intelligence», «virtuell reality» og «big data», og hva de nå snakker om alle sammen, kan vi ha falt av for lenge sida. Handler det om oss?

Tor Olav Mørseth kommer til Industriens dag. Den tidligere sjefredaktøren skiftet jobb tidligere i år. Stjørdalingen er nå toppsjef i Digital Norway, eller toppindustrisenteret som de også kaller seg. I går var han i Trondheim og snakket til mediefolk fra hele landet rundt temaet «Konkurransekraft gjennom samarbeid». Det er mye av det samme han tar med seg til Molåna, når han neste onsdag møter en gruppe ledere fra Innherred med en invitasjon om å samarbeide på tvers av alle bransjer for å være i stand til å møte den nye tida.

Vi er med! Selv om vi hos oss føler vi har kommet veldig kort målt mot de voldsomme endringer som bebudes framover, er vi tross alt heldige på Innherred. I fjor var vi de første utenfor Oslo som fikk besøk av toppindustrisenteret. I mellomtida har næringslivet hos oss blitt en pilot for dem. Per Anders Folladal har permisjon fra jobben i Proneo for å spre ideene om samarbeid, digitalisering og framtid til grasrota i norsk næringsliv. Vi er på banen. Nå må vi beholde ballen og utnytte mulighetene til å angripe. Ligger vi i forsvar i denne sporten, er faren stor for at det er ute med oss.

Vinn eller forsvinn, eller «Cooperate ... or die», som var overskriften for en av debattene i Trondheim i går. Dette er blodig alvor i ei tid hvor det ser ut som at vinneren tar alt, mens andre bare kan pakke sammen.

Men, dette handler om framtida vår. Vi kan ikke gi opp. Da er nok det beste å være på banen, og å være så offensiv som mulig.