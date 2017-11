– Friidrettsanlegget kan ikke bare tas ut av økonomiplanen

Debatt

Åpent brev til medlemmene i kommunestyret, formannskap, komiteene Mennesker og livskvalitet og Plan og samfunn, samt rådmannen i Verdal. Fra Verdal friidrettsklubb og Verdal idrettsråd.

Verdal friidrettsklubb har kjempet for et opprustet friidrettsanlegg i Verdal siden 2010. Flere politiske vedtak opp gjennom årene stadfester at et anlegg skal bygges, og en samlet idrett i regi av Verdal idrettsråd har vært og er klar på at et friidrettsanlegg er førsteprioritet på anleggsfronten. Anleggssaken har vært en lang prosess, og hver gang vi har kunnet se målstreken har det kommet vedtak som har flyttet oss bakover. Dette er frustrerende og tærer på frivilligheten i idretten når man legger ned så mye arbeid og stod klare til å bidra med drøye 3 millioner kroner inn i anlegget. Anlegget må ikke tas ut av økonomiplanen som det legges opp til i rådmannens forslag, men videreføres som en egen post for å vise at man står ved tidligere politiske vedtak og tar idrettens prioriteringer seriøst.

I 2017-budsjettet lå anlegget inne med 13,2 millioner kroner. Høsten 2016 ble anlegget lagt ut på anbud, og det billigste anbudet på 13,2 millioner kroner, var ca 1,4 mill. kroner dyrere enn opprinnelig budsjettert. Kommunens egenandel i budsjettet ble derfor fra rådmannens side foreslått økt fra 6,5 millioner kroner til 7,9 millioner for å få finansiert anlegget på grusbanetomta ved Verdal videregående.

I komiteen for Menneske og livskvalitet ble det sagt at man var positiv til friidrettsanlegg, men at anlegget dessverre ble for dyrt med denne økningen og at saken derfor utsettes. Det kan virke som en noe beleilig timing, da man med friidrettsanlegg «ryddet av veien» allerede dagen etter kom opp med nye planer for et helsehus på grusbanetomta. Av brev som Verdal FIK sendte kommunestyret før de fikk budsjettet til behandling framgår det at det var mulig å redusere kommunens kostnader slik at man kom i mål innenfor opprinnelig egenandel. Dette var mulig ettersom enkelte ikke-nødvendige deler ved anlegget ble tatt ut, samt at Verdal Fik sa seg villig til å ta økonomisk ansvar for andre deler som kunne skilles ut fra anbudet. Hadde administrasjonen i kommunen ønsket det så kunne de lagt fram et tilbud innenfor opprinnelig og vedtatt budsjett.

I stedet er det vedtatt et helsehus på grusbanetomta. I henhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge utløser det et krav om at utbygger må skaffe fullverdig erstatningsareal for tapt idrettsanlegg. Kommunen er altså forpliktet fra flere hold å bygge friidrettsanlegg, og i epost av 6.11. sier også kommunalsjef Trond Selseth at eksisterende vedtak om bygging står fast. Økonomiplanen sier derimot ikke annet enn at friidrettsanlegg og andre innspill til idrettsanlegg må hensyntas ved planlegging av en ny Stiklestad skole.

Mener løsningen er «Stiklestad idrettspark» Et samlet idrettsmiljø i Verdal har funnet ut hvordan flere idretter skal få sine ønsker innfridd.

Nettopp derfor må budsjettposten videreføres selv om det ikke er avklart om et friidrettsanlegg kommer i sentrum, ved Stiklestad nye skole eller et annet sted. Med den langvarige anleggsprosessen friskt i hukommelsen er det å ta budsjettposten for friidrettsanlegg ut av økonomiplanen et svært et uheldig signal til de frivillige i idretten.

Ingeborg Østerås og Stian Stensland

for Verdal Fik

Paul Elvebø

for Verdal idrettsråd