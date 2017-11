Kan dette kalles beredskap?

Debatt

Kommunens såkalte beredskapsplan sikrer ikke for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Avviklinga av 24 sykehjemsplasser på Ørmelen bo – og helsetun i 2016 har heva lista for å få hjelp i Verdal kommune, det har økt presset på eksisterende plasser tiltenkt for avlastning og rehabilitering, det flytter belastninga over på pårørende og hjemmesykepleien.

Først nå, ett år etter stengninga og etter fylkesmannens tilsynsrapport, som påpekte faren for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem skriver kommunalsjefen i sakspapirene til formannskapet 24.11.2017:

«Behovet for å ha en beredskap når det er manglende kapasitet for heldøgns institusjons- og omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger er viktig for å redusere risiko for uønskede hendelser fram til nytt helsebygg står ferdig i 2020.»

I stedet for å gjenåpne de stengte sykehjemsplassene på Ørmelen bo- og helsetun har kommunen nå underskrevet leieavtale med Inderøy kommune om å sette bort hjelpetrengende i Verdal på lægd i Inderøy.

Blant folk stilles det spørsmål om på hvilken måte Inderøy har fremskaffet ekstra kapasitet. Sto det ledige sykehjemsplasser på Inderøy eller har noen sykehjemspasienter på Inderøy nå blitt stuva bort for å skaffe plass til hjelpetrengende fra Verdal?

Gjennom å utrede ombygging av 19 omsorgsleiligheter og eventuelt øke bemanning ønsker kommunen å forsikre oss at de har en beredskapsplan.

Forslaget om å utrede tilpassing av 19 leiligheter til heldøgns tjenester gir ikke nødvendigvis noen økt kapasitet, fordi nåværende beboere skal fortsatt bo der. Det er først når noen av dagens beboere dør, at det åpner seg en mulighet. Kan det kalles beredskap?

Stein Aamdal